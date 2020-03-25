Коронавирус в Украине: как проводят экспресс-тест на COVID-19

В аэропорту Борисполь пассажирам, прибывающим с "угрожающих направлений", делают экспресс-тесты на ряд заболеваний, к которым относится коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Там говорят, что это отнимает дополнительно две минуты времени, но делается для безопасности людей.

"Поэтому будьте рассудительны и относитесь с пониманием к работе медиков, пограничников и других служб, которые, несмотря на высокий риск заражения, ради общей безопасности борются с распространением коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.

Также пограничники сообщили, что на аэродроме в разные терминалы развели потоки на прилет и отлет.

Как защититься от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;

не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса

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Тем временем, власти Ирпеня "самоизолировали" многоэтажку, где у беременной подтвердили коронавирус.

Как сообщали Українськi Новини, 24 марта количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 29 до 113 человек.