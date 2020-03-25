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25 марта 2020, среда, 11:23 22
Общество 2020-03-25T11:24:10+02:00
Українські Новини
Коронавирус в Украине: как проводят экспресс-тест на COVID-19

Коронавирус в Украине: как проводят экспресс-тест на COVID-19

Ольга Фандорина
Пограничники, Коронавирус, Экспресс-тесты, тесты на коронавирус, Тест на коронавирус

В аэропорту Борисполь пассажирам, прибывающим с "угрожающих направлений", делают экспресс-тесты на ряд заболеваний, к которым относится коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Там говорят, что это отнимает дополнительно две минуты времени, но делается для безопасности людей.

"Поэтому будьте рассудительны и относитесь с пониманием к работе медиков, пограничников и других служб, которые, несмотря на высокий риск заражения, ради общей безопасности борются с распространением коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.

Также пограничники сообщили, что на аэродроме в разные терминалы развели потоки на прилет и отлет.

Как защититься от коронавируса:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавирусаКак защититься от коронавируса

Также Українські Новини писали, как защититься от коронавируса и почему нельзя паниковать.

Тем временем, власти Ирпеня "самоизолировали" многоэтажку, где у беременной подтвердили коронавирус.

Как сообщали Українськi Новини, 24 марта количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 29 до 113 человек.

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