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  • Аваков закликав не боятися перевороту: ми його переможемо на користь народу
28 березня 2020, субота, 15:17 38
Політика 2020-03-28T17:15:02+02:00
Українські Новини
Аваков закликав не боятися перевороту: ми його переможемо на користь народу

Аваков закликав не боятися перевороту: ми його переможемо на користь народу

Ярина Вацяк
Президент, Арсен Аваков, мвс, Заклик до держперевороту
Арсен Аваков. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1
Арсен Аваков. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який раніше прогнозував введення більш жорстких обмежень через коронавірус, назвав всіх тих, хто каже, що він готує державний переворот, щоб стати президентом — ідіотами.

Про це міністр сказав в інтерв'ю виданню "Бабель".

"Тим, хто так думає і мусує цю тему, можу сказати одне — ідіоти! Я буду щасливий займатися тим, що мені подобається, а не обслуговувати товаришів, які чогось бояться, а потім просять "ось зараз врятуйте нас". Давайте радіти, що в країні перебувають компетентні люди. За ці якості я поважаю своїх співробітників. Але інші думають інакше, кажуть: "О, с*ка, статтю написав — напевно, хоче бути президентом"" - сказав він.

Аваков також зазначив, що, якщо переворот все ж буде, влада обгорнутий його на користь українського народу.

"Ні, я просто виконую свою роботу так, як маю. Я один з найбільш досвідчених членів уряду, тому можу, хочу і буду висловлюватися на будь-яку тему. А президент у нас виконує свою функцію, і у нас хороший президент. І прем'єр-міністр теж не дурень, а працьовита, адекватна людина. Тому не бійтеся перевороту. Якщо переворот буде, ми його переможемо на користь українського народу",- сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Аваков вважає необхідним щомісяця доплачувати 2,5-3 тис. гривень допомоги із вимушеного безробіття громадянам на час карантину.

Крім того, Аваков заявив, що через ситуацію з карантином через коронавірус, у людей може банально не вистачатиме коштів, щоб підтримати себе, сім'ю – купити їжу і ліки.

Також Аваков закликав Верховну Раду переглянути державний бюджет і створити спеціальний стабілізаційний фонд, з якого профінансувати антикризові заходи для боротьби з коронавірусом.

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