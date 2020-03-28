Аваков закликав не боятися перевороту: ми його переможемо на користь народу

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який раніше прогнозував введення більш жорстких обмежень через коронавірус, назвав всіх тих, хто каже, що він готує державний переворот, щоб стати президентом — ідіотами.

Про це міністр сказав в інтерв'ю виданню "Бабель".

"Тим, хто так думає і мусує цю тему, можу сказати одне — ідіоти! Я буду щасливий займатися тим, що мені подобається, а не обслуговувати товаришів, які чогось бояться, а потім просять "ось зараз врятуйте нас". Давайте радіти, що в країні перебувають компетентні люди. За ці якості я поважаю своїх співробітників. Але інші думають інакше, кажуть: "О, с*ка, статтю написав — напевно, хоче бути президентом"" - сказав він.

Аваков також зазначив, що, якщо переворот все ж буде, влада обгорнутий його на користь українського народу.

"Ні, я просто виконую свою роботу так, як маю. Я один з найбільш досвідчених членів уряду, тому можу, хочу і буду висловлюватися на будь-яку тему. А президент у нас виконує свою функцію, і у нас хороший президент. І прем'єр-міністр теж не дурень, а працьовита, адекватна людина. Тому не бійтеся перевороту. Якщо переворот буде, ми його переможемо на користь українського народу",- сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Аваков вважає необхідним щомісяця доплачувати 2,5-3 тис. гривень допомоги із вимушеного безробіття громадянам на час карантину.

Крім того, Аваков заявив, що через ситуацію з карантином через коронавірус, у людей може банально не вистачатиме коштів, щоб підтримати себе, сім'ю – купити їжу і ліки.

Також Аваков закликав Верховну Раду переглянути державний бюджет і створити спеціальний стабілізаційний фонд, з якого профінансувати антикризові заходи для боротьби з коронавірусом.