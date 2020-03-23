В Украине нет стабильного фонда для финансирования антикризисных мер, - Аваков

Арсен Аваков на "Право на владу". Скриншот: YouTube/ТСН

Арсен Аваков на "Право на владу". Скриншот: YouTube/ТСН

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который предложил доплачивать 3 тыс. гривен пособия украинцам, призывает Верховную Раду пересмотреть государственный бюджет и создать специальный стабилизационный фонд, из которого профинансировать антикризисные меры для борьбы с коронавирусом.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Моя позиция: Верховной Раде - немедленно пересмотреть государственный бюджет; создать специальный стабилизационный фонд, из которого профинансировать антикризисные меры", - написал он.

Также Аваков предлагает существенно увеличить дефицит госбюджета – на 200 млрд гривен как минимум.

"Не стесняясь! – таков вызов времени. Мне жаль, но придется", - добавил он.

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