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23 марта 2020, понедельник, 11:58 7
Кабмин 2020-03-23T11:59:38+02:00
Українські Новини
В Украине нет стабильного фонда для финансирования антикризисных мер, - Аваков

В Украине нет стабильного фонда для финансирования антикризисных мер, - Аваков

Таня Войтюк
Пенсии, Фонд, Арсен Аваков, карантин в Украине
Арсен Аваков на
Арсен Аваков на "Право на владу". Скриншот: YouTube/ТСН

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который предложил доплачивать 3 тыс. гривен пособия украинцам, призывает Верховную Раду пересмотреть государственный бюджет и создать специальный стабилизационный фонд, из которого профинансировать антикризисные меры для борьбы с коронавирусом.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Моя позиция: Верховной Раде - немедленно пересмотреть государственный бюджет; создать специальный стабилизационный фонд, из которого профинансировать антикризисные меры", - написал он.

Также Аваков предлагает существенно увеличить дефицит госбюджета – на 200 млрд гривен как минимум.

"Не стесняясь! – таков вызов времени. Мне жаль, но придется", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини,

 Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен.

Напомним, стало известно, на сколько повысят пенсии при майской индексации.

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