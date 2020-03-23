В Украине нет стабильного фонда для финансирования антикризисных мер, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который предложил доплачивать 3 тыс. гривен пособия украинцам, призывает Верховную Раду пересмотреть государственный бюджет и создать специальный стабилизационный фонд, из которого профинансировать антикризисные меры для борьбы с коронавирусом. Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Моя позиция: Верховной Раде - немедленно пересмотреть государственный бюджет; создать специальный стабилизационный фонд, из которого профинансировать антикризисные меры", - написал он. Также Аваков предлагает существенно увеличить дефицит госбюджета – на 200 млрд гривен как минимум. "Не стесняясь! – таков вызов времени. Мне жаль, но придется", - добавил он. Как сообщали Українськi Новини, Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен. Напомним, стало известно, на сколько повысят пенсии при майской индексации.