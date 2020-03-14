Вскоре меры ограничений из-за коронавируса будут еще жестче, - Аваков

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, который ранее заявил, что в Горловке на неконтролируемых территориях "Донецкой народной республики" зарегистрировано 12 случаев коронавируса, вероятно, вскоре меры ограничений связанных с предупреждением распространения коронавируса будут еще жестче.

Об это министр написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Президент и правительство приняло несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - написал он.

Аваков также отметил, что спекулянтов будут "очень жестко" карать.

Он отметил, что главной задачей правительства сейчас является как можно более замедлить распространение вируса в Украине, минимизировать источники вирусного поражения и квалифицированно лечить пораженных граждан.

Он подчеркнул, что медики будут публиковать инструкции, а Министерство внутренних дел (Национальная полиция, Государственная пограничная служба, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Национальная гвардия) обеспечат помощь, порядок и процедуру.

Аваков также призвал минимизировать контакты среди людей, придерживаться гигиены, а также при малейших симптомах и подозрении самоизолироваться и связаться с медиками по телефону.

По его словам, очень скоро тесты не будут проблемой, так как Министерство здравоохранения сейчас делает все возможное и тестирование при алгоритме контроля и симптомах будет доступно всем.

Как сообщали Українські Новини, Украина закроет границы для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 16 марта на 2 недели для иностранных граждан.

Ранее В ВОЗ предупредили: инкубационный период коронавируса составляет от 1 до 14 дней от момента заражения до проявления первых симптомов.