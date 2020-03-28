В Україні кількість смертей від Covid-19 зросла до 8, інфіковано 311 осіб

В той час, як 28 березня, у Києві зафіксували 19 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом Covid-19, всього в Києві 74 інфікованих, станом на 10:00 28 березня в Україні зафіксували 311 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Наголошується, що з усіх 311 випадків - 8 летальних, 5 пацієнтів одужали (4 дорослих і 1 дитина). За добу було зафіксовано 93 нових випадку.

На даний момент коронавірусна інфекція Covid-19 виявлено: Вінницька область - 16 випадків; Волинська область - 2 випадки; Дніпропетровська область - 7 випадків; Донецька область - 2 випадки; Житомирська область - 4 (1 летальний) випадки; Закарпатська область - 1 випадок; Запорізька область - 10 випадків; Івано-Франківська область - 28 (3 летальних) випадків; м. Київ - 74 випадки; Київська область - 41 випадок; Львівська область - 5 випадків; Луганська область - 2 випадки; Миколаївська область - 1 випадок; Одеська область - 6 випадків; Полтавська область - 1 випадок; Рівненська область - 9 випадків (1 летальний); Сумська область - 5 випадків (1 летальний); Тернопільська область - 43 випадки (1 летальний); Харківська область - 1 випадок; Херсонська область - 1 випадок; Хмельницька область - 1 випадок; Чернівецька область - 47 (1 летальний, 5 одужання) випадків; Черкаська область - 3 випадки; Чернігівська область - 1 випадок.

У Міністерстві охорони здоров'я відзначили, що майже 50% всіх заражених коронавірусом Covid-19 в Україні - це люди від 18 до 49 років. Саме люди цієї вікової групи зневажливо ставляться до загрозливій обстановці, яка нависла над світом, в тому числі Україною.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві будуть перевіряти температуру тіла у водіїв і пасажирів в'їжджають і виїжджають автомобілів до 24 квітня.

Раніше Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня через коронавіруса.

Раніше в Моз повідомили, що в Україні зросла кількість хворих на коронавірус до 310 осіб. З них 5 випадків летальних, вилікувались 4 людини, ще один готується до виписки.