В Киеве уже 74 больных коронавирусом. За сутки зафиксировали 19 новых случаев

В то время, как количество заболевших коронавирусом в Украине за сутки увеличилось на 92 человека до 310, сегодня, 28 марта, в Киеве зафиксировали 19 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19. Всего в Киеве 74 инфицированных. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram. Среди новых подтвержденных случаев - 10 мужчин возрастом от 25 до 54 лет. Также 9 женщин от 17 до 62 лет. "Сегодня утром мы получили от государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания на коронавирус", - написал Кличко. Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українськi Новини, в Киеве будут проверять температуру тела у водителей и пассажиров въезжающих и выезжающих автомобилей до 24 апреля. Ранее Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля из-за коронавируса. Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине возросло число заболевших коронавирусом до 310 человек. Из них 5 случаев летальных, вылечились 4 человека, еще один готовится в выписке.