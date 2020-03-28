В Киеве уже 74 больных коронавирусом. За сутки зафиксировали 19 новых случаев

В то время, как количество заболевших коронавирусом в Украине за сутки увеличилось на 92 человека до 310, сегодня, 28 марта, в Киеве зафиксировали 19 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19. Всего в Киеве 74 инфицированных.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Среди новых подтвержденных случаев - 10 мужчин возрастом от 25 до 54 лет. Также 9 женщин от 17 до 62 лет.

"Сегодня утром мы получили от государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания на коронавирус", - написал Кличко.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве будут проверять температуру тела у водителей и пассажиров въезжающих и выезжающих автомобилей до 24 апреля.

Ранее Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля из-за коронавируса.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине возросло число заболевших коронавирусом до 310 человек. Из них 5 случаев летальных, вылечились 4 человека, еще один готовится в выписке.