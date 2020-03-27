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27 березня 2020, пʼятниця, 20:51 8
Президент 2020-03-27T22:00:04+02:00
Українські Новини
Позачергове засідання Ради з питаннь Covid-19 і бюджету планується у понеділок, - Зеленський

Позачергове засідання Ради з питаннь Covid-19 і бюджету планується у понеділок, - Зеленський

Таня Войтюк
Верховна Рада, Володимир Зеленський, Коронавірус, позачергове засідання
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Незважаючи на те, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозував зустріч депутатів на неділю 29 березня, позачергове засідання Верховної Ради планується в понеділок, 30 березня.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Ми плануємо, щоб позачергове засідання Верховної Ради відбулося саме в понеділок", - сказав він.

Зеленський зазначив, що пріоритетні теми для засідання - це підготовка деяких законопроектів, пов'язаних з коронавірусом, а також зміни до бюджету.

Він відзначив важливість перегляду бюджету для функціонування економіки країни. Президент зазначив, що позачергові засідання Ради проводитимуться не один раз.

Як повідомляли Українські Новини, у Кабміні запропонували зменшити витрати на субсидії на 8,3 млрд гривень.

Наразі кількість встановлених випадків коронавірусної інфекції в Україні побільшало на 62 до 218. А за кордоном зафиксровали четверту смерть українця від COVID-19. В Італії померла жінка до підтвердження їй діагнозу.

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