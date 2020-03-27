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27 марта 2020, пятница, 18:08 392
Верховная Рада и партии 2020-03-27T18:13:59+02:00
Українські Новини
Рада может собраться на внеочередное заседание в воскресенье для рассмотрения госбюджета

Рада может собраться на внеочередное заседание в воскресенье для рассмотрения госбюджета

Таня Войтюк
Верховная Рада, Госбюджет, Слуга народа, Давид Арахамия
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия прогнозирует проведение внеочередного заседания парламента в воскресенье, 29 марта.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"По предварительным оценкам мы хотели бы, чтобы в воскресенье прошла внеочередная сессия, смотря по тому, как завтра будут назначены комитеты. Если комитеты соответствующие пройдут, то это реалистично. Если нет, то депутаты будут оставаться тут, в городе, для того, чтобы сделать это или в понедельник, или во вторник, или в среду. Но мы сейчас оптимистически смотрим на воскресенье", - сказал Арахамия.

Политик уточнил, что Рада планирует рассмотреть без обсуждения изменения, предложеннные Кабинетом Министров, в госбюджет на 2020 год.

По его словам, депутаты проводят обсуждения и согласования будущего законопроекта перед заседанием.

Как сообщали Українськi Новини, 26 марта Арахамия заявил, что депутаты планируют провести внеочередное заседание парламента за 10 минут.

26 марта Кабмин предложил Раде сократить финансирование местных выборов в 2020 году с 2,2 млрд гривен до 1,3 млн гривен.

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