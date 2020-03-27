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  • Грузія відмовилася прийняти від Китаю експрес-тести на коронавірус
27 березня 2020, пʼятниця, 19:41 8
Світ 2020-03-27T19:45:01+02:00
Українські Новини
Грузія відмовилася прийняти від Китаю експрес-тести на коронавірус

Грузія відмовилася прийняти від Китаю експрес-тести на коронавірус

Елизавета Кесельман
Грузія, коронавірус в Грузії, тести на коронавірус
Тести на коронавірус. Фото: facebook.com/ОП
Тести на коронавірус. Фото: facebook.com/ОП

В той час, як Іспанія повернула Китаю партію неякісних тестів на коронавірус, після того, як перші 9 тисяч виявилися бракованими, Грузія зовсім відмовилася прийняти від Китаю експрес-тести на коронавірус. Про це передає видання "Новини Грузія".

Уряд планував закупити 215 тисяч тестів на коронавірус у тій же компанії, що й Іспанія - Shenzhen Bioeasy Biotechnology, яка, за словами посольства Китаю, не має ліцензії та гарантії на продаж, і не входить в список класифікованих постачальників.

За словами міністра охорони здоров'я Катерини Тикарадзе, досі в Грузію тест-системи Bioeasy не надійшли, а угоду з Shenzhen Bioeasy Biotechnology вже анульовано. При цьому вона зазначила, що гроші на покупку китайських тестів не були перераховані.

Як повідомляли Українські Новини, перший випадок зараження коронавірусом в Грузії зафіксували 26 лютого, через два дні - другий.

Тим часом, згідно з останніми даними на 28 березня, кількість заражених коронавірусом по всьому світу становить 532 692 людини, з яких загиблих - 24 075.

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