Грузія відмовилася прийняти від Китаю експрес-тести на коронавірус

В той час, як Іспанія повернула Китаю партію неякісних тестів на коронавірус, після того, як перші 9 тисяч виявилися бракованими, Грузія зовсім відмовилася прийняти від Китаю експрес-тести на коронавірус. Про це передає видання "Новини Грузія".

Уряд планував закупити 215 тисяч тестів на коронавірус у тій же компанії, що й Іспанія - Shenzhen Bioeasy Biotechnology, яка, за словами посольства Китаю, не має ліцензії та гарантії на продаж, і не входить в список класифікованих постачальників.

За словами міністра охорони здоров'я Катерини Тикарадзе, досі в Грузію тест-системи Bioeasy не надійшли, а угоду з Shenzhen Bioeasy Biotechnology вже анульовано. При цьому вона зазначила, що гроші на покупку китайських тестів не були перераховані.

Як повідомляли Українські Новини, перший випадок зараження коронавірусом в Грузії зафіксували 26 лютого, через два дні - другий.

Тим часом, згідно з останніми даними на 28 березня, кількість заражених коронавірусом по всьому світу становить 532 692 людини, з яких загиблих - 24 075.