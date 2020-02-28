В Грузии зафиксировали еще один случай коронавируса

В Грузии зафиксировали второй случай заражения коронавирусом нового типа (COVID-2019) у женщины, которая пять дней путешествовала в северной Италии.

Об этом сообщил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, пишут "Новости-Грузия"

По возвращению в аэропорту Кутаиси у нее не зафиксировали каких-либо симптомов заболевания, однако на следующий день она сам обратилась к врачам.

По словам Гамкрелидзе, исследования подтвердили новый тип коронавируса у пациентки еще вчера ночью, однако специалистам потребовалось время для того, чтобы "установить полную эпидемиологическую картину".

"Вчера был зафиксирован новый случай коронавирусной инфекции. Час назад мне это подтвердили. [У пациентки] есть история поездки в Италию. Состояние удовлетворительное, ведется мониторинг", — заявил Гамкрелидзе.

Он отметил, что обследован был и "близкий к пациентке человек", однако у него коронавирусной инфекции выявлено не было. Пока неизвестно, поместят ли под карантин всех, кто находился на борту рейса Милан-Кутаиси вместе с зараженной женщиной. Минздрав Грузии выясняет количество и личности его попутчиков.

Как сообщали Українські Новини, в Грузии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

Тем временем, СНБО обнародовало группы риска заражения коронавирусом.

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