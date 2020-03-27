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27 березня 2020, пʼятниця, 18:54 3
Економіка 2020-03-27T18:55:45+02:00
Українські Новини
Міжбанк закрився зміцненням гривні

Міжбанк закрився зміцненням гривні

Валерия Драгомирова
курс долара, курс гривні, Міжбанк, Міжбанківський валютний ринок
Курс гривні
Курс гривні

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 18 коп. в п'ятницю зміцнився на 12 коп. до 28,08 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,25-28,29 UAH/USD, потім котирування знизилися до 28,00-28,02 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,06-28,12 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 18,28% з 23,74 UAH/USD до 28,08 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Раніше НБУ знову почав продавати валюту для стримування курсу гривні і продав на міжбанку $11 млн.

Також НБУ констатує, що попит населення на валюту в день становить 30-40 млн доларів. Попит з боку населення трохи заспокоївся.

Крім того, НБУ має намір провести черговий аукціон з обміну безготівкових доларів на готівку 30 березня.

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