Міжбанк закрився зміцненням гривні

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 18 коп. в п'ятницю зміцнився на 12 коп. до 28,08 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.



За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,25-28,29 UAH/USD, потім котирування знизилися до 28,00-28,02 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,06-28,12 UAH/USD.



З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 18,28% з 23,74 UAH/USD до 28,08 UAH/USD.



Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.



У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



Раніше НБУ знову почав продавати валюту для стримування курсу гривні і продав на міжбанку $11 млн.



Також НБУ констатує, що попит населення на валюту в день становить 30-40 млн доларів. Попит з боку населення трохи заспокоївся.



Крім того, НБУ має намір провести черговий аукціон з обміну безготівкових доларів на готівку 30 березня.