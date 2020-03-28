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28 березня 2020, субота, 08:00 11
Транспорт 2020-03-28T09:00:02+02:00
Українські Новини
У Києві на період карантину запустили нові маршрути громадського транспорту

У Києві на період карантину запустили нові маршрути громадського транспорту

Елена Новикова
Маршрут, Київ, громадський транспорт, Тролейбус №25, Автобус №99-Д
Тролейбус. Фото: інформатор
Тролейбус. Фото: інформатор

У Києві внесли корективи в роботу наземного громадського транспорту. Зокрема, створено автобусний маршрут №99-Д (м. Мінська – м. Нивки), а також з 26 березня курсує тролейбусний маршрут №25 (Проспект Свободи – ст. м. Почайна). В той час, як ціна проїзду в транспорті із спецквитком залишається 8 гривень. Про це повідомив 27 березня мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

"Зі вчорашнього дня почав працювати спеціально створений автобусний маршрут №99-Д від м. Мінська до м. Нивки із заїздом в діагностичний центр. Вкрай важливо, щоб новий маршрут допоміг працівникам декількох медзакладів, зокрема Міської лікарні №8 та Міського діагностичного центру, зручно добиратися на роботу і повертатися додому", - сказав Кличко.

Схема автобусного маршруту №99-Д. Фото: КМДАСхема автобусного маршруту №99-Д. Фото: КМДА

Також він уточнив, що в декількох опорних лікарнях організували транспорт, на якому будуть довозити працівників на роботу.

"Крім того, з 26 березня курсує тролейбусний маршрут №25 (Проспект Свободи – м. Почайна), де ми зможемо покращити транспортне сполучення з житловим масивом "Виноградар"", - додав мер Києва.

Тим часом у КМДА оприлюднили схему всіх маршрутів на період карантину.

Схема маршрутів. Фото: КМДАСхема маршрутів. Фото: КМДА

Як повідомляли Українські Новини, Віталій Кличко заявив, що буде без попередження перевіряти київські лікарні, де лікують хворих на коронавірус.

Також у Києві дезінфікують понад 11 тисяч багатоповерхівок.

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