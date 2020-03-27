Кличко заявил, что цена проезда в транспорте по спецбилету остается 8 гривен

Сегодня, 27 марта, мэр Киева Виталий Кличко провел онлайн-брифинг касательно ситуации с распространением коронавируса, которым заразились уже 218 человек в Украине, и карантином в Киеве, где призвал украинцев сообщать о людях, у которых замечены симптомы коронавируса, а также - прояснил ситуацию вокруг цены на спецбилеты на транспорт.

Мэр добавил, что на период действия ограничительных мероприятий общественный транспорт столицы перевозит пассажиров исключительно при наличии спецбилетов, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты.

"Подчеркиваю, все жители города, которые получили спецбилеты, платят за проезд на общей основе", - сказал Кличко.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 10:00 27 марта количество установленных случаев коронавирусной инфекции в Украине увеличилось на 62 до 218.

Тем временем за последние сутки количество новых случаев заражения коронавирусом составило 61 719 человек, а погибли за 26 марта 2 799 человек (всего 24 075). В то же время, выздоровели за этот день 8 660 человек (всего 122 672).