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27 марта 2020, пятница, 13:35 87
Общество 2020-03-27T13:36:07+02:00
Українські Новини
Кличко заявил, что цена проезда в транспорте по спецбилету остается 8 гривен

Кличко заявил, что цена проезда в транспорте по спецбилету остается 8 гривен

Ольга Фандорина
Виталий Кличко, Транспорт, карантин в Киеве, Спецбилеты
Спецбилеты на транспорт. Фото: apnews.com.ua
Спецбилеты на транспорт. Фото: apnews.com.ua

Сегодня, 27 марта, мэр Киева Виталий Кличко провел онлайн-брифинг касательно ситуации с распространением коронавируса, которым заразились уже 218 человек в Украине, и карантином в Киеве, где призвал украинцев сообщать о людях, у которых замечены симптомы коронавируса, а также - прояснил ситуацию вокруг цены на спецбилеты на транспорт.

Мэр добавил, что на период действия ограничительных мероприятий общественный транспорт столицы перевозит пассажиров исключительно при наличии спецбилетов, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты.

"Подчеркиваю, все жители города, которые получили спецбилеты, платят за проезд на общей основе", - сказал Кличко.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 10:00 27 марта количество установленных случаев коронавирусной инфекции в Украине увеличилось на 62 до 218.

Тем временем за последние сутки количество новых случаев заражения коронавирусом составило 61 719 человек, а погибли за 26 марта 2 799 человек (всего 24 075). В то же время, выздоровели за этот день 8 660 человек (всего 122 672).

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