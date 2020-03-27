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27 марта 2020, пятница, 12:02 3898
Общество 2020-03-27T12:03:06+02:00
Українські Новини
Кличко дает экстренный брифинг по ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция

Кличко дает экстренный брифинг по ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция

Анна Рудык
Виталий Кличко, Коронавирус, коронавирус в Киеве, брифинг Кличко

Сегодня, 27 марта, мэр Киева Виталий Кличко проведет онлайн-брифинг касательно ситуации с распространением коронавируса, которым заразились уже 218 человек в Украине, и карантином в Киеве. 

Онлайн-трансляция брифинга, который начался в 12.00, проходит на официальном портале Киева, на сайте мэра Киева, на YouTube канале КГГА на Facebook-cтранице КГГА и на Facebook-странице Виталия Кличко.

Также посмотреть трансляцию можно на телеканале "Киев".

Брифинг мэра посвящен ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID 19).

Как сообщали Українські Новини, за последние сутки количество новых случаев заражения коронавирусом составило 61 719 человек, а погибли за 26 марта 2 799 человек (всего 24 075). В то же время, выздоровели за этот день 8 660 человек (всего 122 672).

Также вчера во время брифинга Кличко показал видео, как лечат больных коронавирусом в Киеве. А НАНУ будет производить отечественные тесты на коронавирус.

Кроме того, Зеленский готов отменить приказ об отдельных палатах для первых лиц государства.

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