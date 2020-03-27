У Львівській області хочуть провести масове тестування громадян на коронавірус

У той час, як у Києві перевіряють ще 32 підозри на коронавірус, Львівська обласна державна адміністрація (ОДА) заявляє про намір запустити масове тестування жителів області на коронавірус з середини наступного тижня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ОДА, передають Українські Новини.



"Усі сили спрямовані на те, щоб захистити жителів Львівської області. Зараз ми активно розробляємо алгоритм і правила такого тестування. Припускаю, що перші масові тестування будуть проведені з середини наступного тижня. Провести таке тестування - справа не одного дня і на це знадобиться чимало зусиль..." - зазначив голова ОДА Максим Козицький.



Зазначено, що це спільний проект ОДА та Львівського ІТ Кластера.



Коцизцкий зазначив, що першими тестування пройдуть ті, хто нещодавно повернувся з-за кордону або мав контакт з підтвердженими хворими на коронавірус.



Як повідомляли Українські Новини, за день в Україні 62 нових випадки коронавірусу, всього 218 заразилися.



Крім того, як утримати на карантині літніх людей.



Тим часом чи можна заразитися коронавірусом від домашніх тварин.