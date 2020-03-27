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27 березня 2020, пʼятниця, 16:51 8
Суспільство 2020-03-27T19:00:03+02:00
Українські Новини
ТРЦ Dream Town в Києві не буде нараховувати орендну плату орендарям у період карантину

ТРЦ Dream Town в Києві не буде нараховувати орендну плату орендарям у період карантину

Таня Войтюк
Карантин, Dream town, оренда, Карантин в Україні
ТРЦ Dream Town. Фото: newsper.net
ТРЦ Dream Town. Фото: newsper.net

В умовах продовженого до 24 квітня карантину в Україні, торгово-розважальний центр Dream Town у Києві вирішив не нараховувати орендну плату орендарям в період карантину.

Про це повідомив співвласник ТРЦ бізнесмен Гарі Корогодський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ми не будемо нараховувати на період карантину орендну плату та платежі за маркетинг (крім працюючих продуктових)", - написав він.

В той же час орендарі продовжать оплачувати витрати, пов'язані з підтриманням систем об'єкта та охороною майна, а також комунальні послуги.

Як повідомляли Українські Новини, парламент пропонує Верховній Раді зменшити доходи держбюджету на 115 млрд гривень та збільшити видатки на 96 млрд гривень.

Раніше заступник глави офісу Президента Юлія Ковалів повідомила, що індексація пенсій буде проведена за рахунок запозичень і скорочення витрат держбюджету.

Також через карантин в Україні більшість найбільших авіаперевізників на час скасували всі міжнародні і чартерні рейси до 24 квітня.

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