Отмена авиарейсов из-за карантина. Как вернуть деньги за билеты пассажирам МАУ

МАУ предлагает пассажирам, билеты которых были аннулированы из-за карантина в Украине, несколько вариантов действий, пишет Главком.

Так, пассажирам нужно обратиться по специальной форме обратной связи на сайте авиакомпании. В МАУ уточнили, что сейчас все опции, доступные пассажирам отмененных рейсов, есть на сайте компании.

Отмечается, что первый вариант - отложить путешествие после 4 апреля по тому же маршруту в том же классе. Второй - "отменить путешествие" и "вернуть деньги за билет или ту его часть, которая не была использована из-за отмены рейсов".

Третье решение - "обменять неиспользованный билет или его неиспользованную часть на именной промо-код с дополнительным бонусом в 25% стоимости неиспользованного билета".

При этом заменить билет на полет спецрейсом для возвращения из-за границы невозможно, поскольку при отмене регулярного рейса "он выводится из системы бронирования, исчезает из нее".

"Спецрейс для вывоза украинцев домой заводится в систему с другим алгоритмом. Система не видит связи между отмененным регулярным рейсом и спецрейсом, поэтому такое перебронирование технически невозможно", - сказали в пресс-службе авиакомпании.

Там отметили, что цены на спецрейсы не выше, а наоборот - ниже, чем обычные билеты. Эти цены одинаковы для всех пассажиров и рассчитываются по себестоимости кресла, рассказали в МАУ.

Как сообщали Українські Новини, МАУ приостановила международные рейсы.

Ранее Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта.