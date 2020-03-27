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27 березня 2020, пʼятниця, 17:41 45
Силові структури 2020-03-27T19:00:26+02:00
Українські Новини
Аваков не міг заразитися коронавірусом від Крищенка, — заступник міністра МВС Геращенко

Аваков не міг заразитися коронавірусом від Крищенка, — заступник міністра МВС Геращенко

Таня Войтюк
Арсен Аваков, Коронавірус, коронавірус в Україні, Андрій Крищенко
Арсен Аваков на
Арсен Аваков на "Право на владу". Скріншот: YouTube/ТСН

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не контактував з начальником Головного управління Національної поліції у Києві Андрієм Крищенком, хворим на коронавірус, кілька тижнів.

Про це Українським Новинам повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Крищенко не контактував з міністром кілька тижнів", - сказав Геращенко.

За його словами, коло осіб, з якими контактував Крищенко, встановлюється. Також він повідомив, що не знає, чи контактував Крищенко незадовго до виявлення хвороби з головою Нацполіції Ігорем Клименком.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 10:00 27 березня кількість встановлених випадків коронавірусної інфекції в Україні побільшало на 62 до 218.

В Італії українка померла до підтвердження їй діагнозу COVID-19. Це вже четверта смерть за кордоном.

Наразі за кордоном госпіталізовано через коронавірус 22 українця: 5 в Італії, по 4 – в Німеччині і Домінікані, по 2 – у Польщі та ОАЕ, по 1 – в Іспанії, Нідерландах, Нігерії, США і на Сейшельських островах.

Тим часом Кличко закликав киян повідомляти про людей з симптомами коронавірусу.

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