Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заразился коронавирусом

У замглавы Нацполиции, начальника полиции Киева Андрея Крищенко подтвержден коронавирус, который в Киеве подтвержден у 55 человек. Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко у себя в Facebook.

"Его состояние здоровья удовлетворительное. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно", — написал Геращенко.

Круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с больным, установлен. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции.

Помещение столичного главка должным образом продезинфицированы.

"Между тем руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились", — добавил Геращенко.

Кроме того, по его словам, положительный тест на коронавирус показали анализы троих полицейских и одного курсанта.

А тем временем, Кличко призвал киевлян "стучать" на людей с симптомами коронавируса.

По состоянию на 10:00 27 марта количество установленных случаев коронавирусной инфекции в Украине увеличилось на 62 до 218.

Тем временем за последние сутки количество новых случаев заражения коронавирусом составило 61 719 человек, а погибли за 26 марта 2 799 человек (всего 24 075). В то же время, выздоровели за этот день 8 660 человек (всего 122 672).