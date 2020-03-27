Рада купила у приватника 6 тисяч масок на резинках по 19,8 гривень за штуку

Про це свідчить інформація, оприлюднена в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Договір складено 23 березня.

Згідно йому, управління закупило 6 тис. нестерильних тришарових медичних масок на гумках за 19,8 гривень/одиниця (без ПДВ).

Марченко зобов'язаний надати маски протягом 10 днів з дня складення договору.

У свою чергу, відомство повинно оплатити товар за кошти державного бюджету протягом 10 днів після його отримання.

Як повідомляли Українські Новини, 25 березня депутат Ради від "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, що депутати обговорюють необхідність носити маску, рукавички і захисні окуляри на позачерговому засіданні.

Також у зв'язку з епідемією коронавірусу засідання Верховної Ради України можуть провести на відкритому повітрі або у великому приміщенні. В якості альтернативи сесійній залі розглядаються стадіон і концертний зал.

Нагадаємо, що в аптеках практично немає медичних маскок, а в інтернеті за захмарною ціною.