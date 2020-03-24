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24 марта 2020, вторник, 16:59 126
Общество 2020-03-24T17:22:07+02:00
Українські Новини
Минздрав призывает украинцев надевать маски в общественных местах

Минздрав призывает украинцев надевать маски в общественных местах

Елена Новикова
Минздрав, Аптеки, Коронавирус, Виктор Ляшко, медицинские маски
Медицинская маска. Фото: pixabay
Медицинская маска. Фото: pixabay

В то время, как в Украине уже 97 заболевших коронавирусом, Министерство здравоохранения прогнозирует преодоление дефицита масок в аптеках в ближайшее время. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"В общественных местах обязательно надевайте хирургическую маску. Они уже появились в аптечных сетях и с каждым днем их там будет появляться все больше и больше. Отечественные производители уже наращивают производство хирургических масок, думаю, уже в ближайшее время дефицита в средствах индивидуальной защиты на территории Украины не будет", - сказал он.

По словам замминистра, с теми, кто пытается вывезти средства индивидуальной защиты за границу, работает Национальная полиция, Государственная таможенная служба, Служба безопасности Украины.

"Призываю всех предпринимателей к осознанному отношению. И поставлять и продавать изделия медицинского назначения в учреждения здравоохранения, аптечную сеть, чтобы предупредить дефицит на рынке нашей страны", - подчеркнул Ляшко.

Также он сообщил, что тест-системы для ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции уже переданы в региональные вирусологические лаборатории и сегодня запланирована поставка вспомогательных реактивов к системам.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения ожидает начала серийного производства отечественных тест-систем для диагностики коронавируса в ближайшее время.

Также 23 марта Украина доставила из Китая первую партию медгруза с 250 тыс. экспресс-тестов на коронавирус и медицинскими масками.

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