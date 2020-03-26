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26 марта 2020, четверг, 19:56 1063
Верховная Рада и партии 2020-03-26T20:45:02+02:00
Українські Новини
Депутаты Рады планируют провести внеочередное заседание за 10 минут

Депутаты Рады планируют провести внеочередное заседание за 10 минут

Ярина Вацяк
Депутаты, Карантин, Коронавирус, Внеочередное заседание, Давид Арахамия
Давид Арахамия
Давид Арахамия

Депутаты Верховной Рады планируют провести внеочередное заседание парламента за 10 минут.

Об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Их все (вопросы повестки дня) предварительно все фракции обговорили, пришли к консенсусному согласию. Как только заходим в зал или, возможно, сделаем это во дворе внутреннем, проголосуем за 10 минут и разошлись, чтобы не распространять риски заболевания", - сказал он.

Арахамия добавил, что заседание планируется провести 28 или 29 марта, то есть в субботу или воскресенье.

Также рассматривается возможность его проведения на улице, во дворе здания парламента.

Как сообщали Українськi Новини, 25 марта депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что парламентарии обсуждают необходимость носить маску, перчатки и защитные очки на внеочередном заседании 28 марта

Кроме того, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ограничил посещение Верховной Рады до 3 апреля для всех лиц, кроме народных депутатов и их помощников, а также тех, кто работает в парламенте на постоянной основе.

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