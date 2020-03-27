Незважаючи на заборону Росії про відвідування церков у Москві і в Санкт-Петербурзі, священики не мають наміру закривати храми

Незважаючи на заборону Росії про відвідування церков у Москві і в Санкт-Петербурзі, священики не мають наміру

26 березня в зв'язку з пандемією коронавірусу російська влада видала указ про тимчасове закриття церков і розважальних центрів у Москві та Санкт-Петербурзі на оголошений президентом Росії Володимиром Путіним вихідний тиждень. Про це йдеться в офіційних повідомленнях урядів.

Зокрема, керуючий справами Московської патріархії митрополит Воскресенський Діонісій наголосив, що питання про введення обмеження на відвідування храмів буде розглянуте, коли російська влада закриє торговельні центри, ресторани, а також зупине громадський транспорт, передає "РБК Росії".

Пізніше з'ясувалося, що незважаючи на офіційну заборону влади, представники РПЦ міста Санкт-Петербурга заявили, що не мають наміру зупиняти діяльність церков незважаючи на пандемію. Про відмову виконати заборону йдеться в офіційному повідомленні Санкт-Петербурзької митрополії.

"Пастирський обов'язок духовенства необхідно виконувати по відношенню до всіх віруючих, включаючи тих, хто вважає необхідним у нинішній непростий час прийти у храм для молитви про близьких, про місто і народ", - йдеться в повідомленні ІА "жива Вода" (офіційний інформаційний ресурс митрополії).

зокрема, релігійні діячі посилаються на коментар правового управління Московської Патріархії, в якому говориться, що заборона на відвідування храмів у Санкт-Петербурзі суперечить Конституції. Право громадянина на свободу совісті і віросповідання може бути обмежене з метою захисту здоров'я громадян тільки федеральним законом (ч. 3 ст. 55 Конституції РФ; п. 2 ст. 3 федерального закону "Про свободу совісті і про релігійні об'єднання"), заявляють юристи РПЦ.

У четвер мер Москви Сергій Собянін не став вводити жорстку заборону на відвідування храмів, але попросив "утриматися від відвідування релігійних об'єктів". Потім глава синодального відділу по взаєминах зі ЗМІ Володимир Легойда заявив, що в РПЦ "з розумінням" ставляться "до рекомендації цивільних властей", а також "до мотивів, за якими ця рекомендація була дана", але вирішили продовжити служби для тих, хто знаходить для себе необхідним у нинішній важкий час прийти в храм для молитви про своїх близьких і про нашому народі". І вже після цього пішов сувору заборону влади Санкт-Петербурга, передає російська служба ВВС.

Як повідомляли Українські Новини, в анексованому Криму підтвердили ще 6 випадків коронавірусу.

Тим часом, з сьогоднішнього дня Росія припиняє авіасполучення з усіма країнами.