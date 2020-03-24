В аннексированном Крыму подтвердили еще 6 случаев коронавируса

В то время, как в Украине уже подтверждено 97 случаев заболевания коронавирусом, аннексированном Россией Крыму подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Все заболевшие вернулись из-за границы.

Об этом сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов, пишет "Крым Реалии".

"При этом 4 заболевших – члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе в ОАЭ, а также совершала путешествие на круизном лайнере. Еще 2 случая тоже завозные, на территорию республики больные прибыли после посещения Литвы и Бельгии", – сообщил Аксенов.

Он отметил, что всем заболевшим диагнозы подтверждены лабораторно. Крымчане госпитализированы в инфекционные отделения больниц полуострова и находятся в отдельных боксах.

"У 4 инфицированных наблюдается бессимптомное течение заболевания, которое выявлено лабораторно. У двоих заболевших – состояние средней степени тяжести. Пациенты получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Министерства здравоохранения", – добавил Аксенов.

По его информации, определен круг контактных лиц, из числа близких контактов – госпитализированы в инфекционные отделения, лица из числа отдаленных контактов – находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции.

Ранее российские власти Крыма подтвердили первый случай заболевания COVID-19. Ранее российские власти Крыма подтвердили первый случай заболевания COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, экспресс-тест на коронавирус 4 раза не показывал COVID-19 у зараженного из Тернополя.

Всего в мире насчитывается 381 598 заболевших коронавирусом по состоянию на утро 24 марта. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 559 человек с начала распространения вируса.