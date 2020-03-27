підписатися на розсилку
27.9 28.6
30.7 31.65
˟
27 березня 2020, пʼятниця, 14:22 26
Силові структури 2020-03-27T19:45:05+02:00
Українські Новини
Начальник поліції Києва Андрій Крищенко заразився коронавірусом

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко заразився коронавірусом

Ольга Фандорина
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, Андрій Крищенко
Начальник київської поліції Андрій Крищенко. Фото: МВС
Начальник київської поліції Андрій Крищенко. Фото: МВС

У заступника голови Нацполіції, начальника поліції Києва Андрія Крищенка підтверджений коронавірус, який у Києві наявний у 55 чоловік. Про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко у себе в Facebook.

"Його стан здоров'я задовільний. Він продовжує виконувати свої обов'язки дистанційно", — написала Геращенко.

Коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду з хворим, встановлено. Всі вони поінформовані про потенційний ризик захворювання і перебувають на самоізоляції.

 

Приміщення столичного главку належним чином продезінфіковані.

"Між тим керівник столичної поліції і члени його сім'ї протягом останнього місяця за кордоном не перебували", — додав Геращенко.

Крім того, за його словами, позитивний тест на коронавірус показали аналізи трьох поліцейських і одного курсанта.

А тим часом Кличко закликав киян "стукати" на людей з симптомами коронавіруса.

Станом на 10:00 27 березня кількість встановлених випадків коронавірусної інфекції в Україні побільшало на 62 до 218.

Тим часом за останню добу кількість нових випадків зараження коронавірусом склала 61 719 людей, а загинули за 26 березня 2 799 осіб (всього 24 075). У той же час, одужали за цей день 8 660 осіб (всього 122 672).

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні коронавірус в Києві Андрій Крищенко

У Львівській області хочуть провести масове тестування громадян на коронавірус
У Києві вже 55 хворих на коронавірус, перевіряють ще 32 підозри, - Кличко
Новини
Карантин у Франції продовжили ще на два тижні 20:11
У Вінницькій області кількість хворих на коронавірус зросла до 16, - обладміністрація 19:51
Грузія відмовилася прийняти від Китаю експрес-тести на коронавірус 19:41
Китай надіслав Іспанії партію "бракованих" тестів на коронавірус 19:12
Міжбанк закрився зміцненням гривні 18:54
більше новин
"Нова пошта" передала 2-у партію медобладнання та засобів індивідуального захисту лікарнях Полтави 19:00
Ярославський дав пораду Кличку: немає VIP-клієнтів - не потрібні VIP-палати 00:35
Кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилася до 145, п'ять летальних 23:06 Інфографіка
Хабар. Фото: freepik
Коронавірус не перешкода. Проректора Держекоакадемії затримали за хабар 20:59
Незважаючи на спад епідемії коронавірусу в Італії, смертність в країні все ще висока 21:03
більше новин
МОЗ назвав категорію людей, які найчастіше хворіють на коронавірус. І це не пенсіонери 11:11
Фінансування МВС Кабмін хоче збільшити на 9 млрд гривень 20:34
Коронавірус. Фото: pixabay
Від коронавірусу загинули вже 24 тис. осіб. Дані на 27 березня 08:22
Через карантин "Книжковий Арсенал" змінив дати фестивалю 21:02
Кабмін пропонує збільшити дефіцит держбюджету майже в чотири рази, - депутат 10:21
більше новин
Загальний держборг у лютому скоротився до $83,4 млрд
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok