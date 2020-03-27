Банки стали більше викуповувати валюти у населення, ніж продавати

Національний банк констатує, що банки стали більше викуповувати валюти у населення, ніж продавати, в той час як інфляція зберігається на низькому рівні.

Про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурий в ході прес-конференції, передають Українські Новини.

"Банки стали більше викуповувати валюти у населення, ніж продавати.. Сальдо купівлі банками валюти позитивне", - сказав він.

В той же час Чурий додав, що частка нерезидентів на міжбанку невисока.

"Нерезиденти – це та категорія учасників ринку, якими всіх лякали. Обсяг ОВДП у власності нерезидентів зменшився на 9 млрд гривень в березні, це трохи більше 300 млн доларів", - додав заступник голови НБУ.

За його словами, черговий аукціон з обміну безготівкової валюти на готівкову буде проведено в понеділок.

Сума аукціону складе 180 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ знову почав продавати валюту для стримування курсу гривні і продав на міжбанку $11 млн. Проте Національний банк України не продавав валюту на міжбанку для стримування курсу гривні в середу, 25 березня, і отримав партію готівкового долара для підкріплення кас банків.

Також НБУ констатує, що попит населення на валюту в день становить 30-40 млн доларів.