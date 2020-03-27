підписатися на розсилку
27.9 28.6
30.7 31.65
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Банки стали більше викуповувати валюти у населення, ніж продавати
27 березня 2020, пʼятниця, 13:08 6
Економіка 2020-03-27T13:29:14+02:00
Українські Новини
Банки стали більше викуповувати валюти у населення, ніж продавати

Банки стали більше викуповувати валюти у населення, ніж продавати

Ольга Фандорина
НБУ, Валюта, Продаж валюти

Національний банк констатує, що банки стали більше викуповувати валюти у населення, ніж продавати, в той час як інфляція зберігається на низькому рівні.

Про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурий в ході прес-конференції, передають Українські Новини.

"Банки стали більше викуповувати валюти у населення, ніж продавати.. Сальдо купівлі банками валюти позитивне", - сказав він.

В той же час Чурий додав, що частка нерезидентів на міжбанку невисока.

"Нерезиденти – це та категорія учасників ринку, якими всіх лякали. Обсяг ОВДП у власності нерезидентів зменшився на 9 млрд гривень в березні, це трохи більше 300 млн доларів", - додав заступник голови НБУ.

За його словами, черговий аукціон з обміну безготівкової валюти на готівкову буде проведено в понеділок.

Сума аукціону складе 180 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ знову почав продавати валюту для стримування курсу гривні і продав на міжбанку $11 млн. Проте Національний банк України не продавав валюту на міжбанку для стримування курсу гривні в середу, 25 березня, і отримав партію готівкового долара для підкріплення кас банків.

Також НБУ констатує, що попит населення на валюту в день становить 30-40 млн доларів.

Більше новин про: НБУ Валюта Продаж валюти

У Києві вже 55 хворих на коронавірус, перевіряють ще 32 підозри, - Кличко
За день в Україні 62 нових випадки коронавірусу, всього 218 хворих, - МОЗ
Новини
Кабмін хоче припинити фінансування патріотичного кіно 13:45
Хліб може подорожчати на 15% через зростання експорту пшениці 13:38
Кличко заявив, що ціна проїзду в транспорті по спецквитком залишається 8 гривень 13:35
В Австралії відбувається масове закриття регіональних газет на тлі пандемії 13:15
Гривня стрімко дешевшає. Курс НБУ на 30 березня 13:14
більше новин
"Нова пошта" передала 2-у партію медобладнання та засобів індивідуального захисту лікарнях Полтави 19:00
Ярославський дав пораду Кличку: немає VIP-клієнтів - не потрібні VIP-палати 00:35
Кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилася до 145, п'ять летальних 23:06 Інфографіка
Хабар. Фото: freepik
Коронавірус не перешкода. Проректора Держекоакадемії затримали за хабар 20:59
Незважаючи на спад епідемії коронавірусу в Італії, смертність в країні все ще висока 21:03
більше новин
Фінансування МВС Кабмін хоче збільшити на 9 млрд гривень 20:34
Коронавірус. Фото: pixabay
Від коронавірусу загинули вже 24 тис. осіб. Дані на 27 березня 08:22
Через карантин "Книжковий Арсенал" змінив дати фестивалю 21:02
МОЗ назвав категорію людей, які найчастіше хворіють на коронавірус. І це не пенсіонери 11:11
Кабмін пропонує збільшити дефіцит держбюджету майже в чотири рази, - депутат 10:21
більше новин
МОЗ назвав категорію людей, які найчастіше хворіють на коронавірус. І це не пенсіонери
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok