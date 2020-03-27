Карантин в Украине: как изменилась инфляция

Национальный банк отмечает, что инфляция сохраняется на низком уровне.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Ситуация с инфляцией остается спокойной. Сейчас мы видим инфляцию ниже 3%", - сказал он.

По его словам, после сообщений о росте цен на продукты питания в этом необходимо разобраться Антимонопольному комитету.

"Надо разобраться, есть ли у него (роста цен) экономические причины", - добавил замглавы НБУ.

Как сообщали Українські Новини, НБУ снова начал продавать валюту для сдерживания курса гривны и продал на межбанке $11 млн. Однако Национальный банк Украины не продавал валюту на межбанке для сдерживания курса гривны в среду, 25 марта, и получил партию наличного доллара для подкрепления касс банков.

Также НБУ констатирует, что спрос населения на валюту в день составляет 30-40 млн долларов.

Кроме того, НБУ намерен провести очередной аукцион по обмену безналичных долларов на наличные 30 марта.