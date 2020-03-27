Гривня стрімко дешевшає. Курс НБУ на 30 березня

В той час, як НБУ розповів про інфляції під час карантину, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 30 березня, на 12,13 коп. до 28,2320 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 27-29 березня, на 14,95 коп. до 28,1107 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ знову почав продавати валюту для стримування курсу гривні і продав на міжбанку $11 млн. Проте Національний банк України не продавав валюту на міжбанку для стримування курсу гривні в середу, 25 березня, і отримав партію готівкового долара для підкріплення кас банків.

Також у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 26 березня на 27,54 коп. до 28,7094 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 23,85 коп. до 28,0055 UAH/USD.