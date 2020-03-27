підписатися на розсилку
27.9 28.6
30.7 31.65
˟
27 березня 2020, пʼятниця, 12:53 13
Економіка 2020-03-27T13:49:54+02:00
Українські Новини
Карантин в Україні: як змінилася інфляція

Карантин в Україні: як змінилася інфляція

Анна Рудык
НБУ, Нацбанк, інфляція, Карантин в Україні
Інфляція. Фото: Олексій Дорошенко/Facebook
Інфляція. Фото: Олексій Дорошенко/Facebook

Національний банк відзначає, що інфляція зберігається на низькому рівні.

Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб під час пресконференції, передають Українські Новини.

"Ситуація з інфляцією залишається спокійною. Зараз ми бачимо інфляцію нижче 3%", - сказав він.

За його словами, після повідомлень про зростання цін на продукти харчування в цьому необхідно розібратися Антимонопольному комітету.

"Треба розібратися, чи є у нього (зростання цін) економічні причини", - додав заступник голови НБУ.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ знову почав продавати валюту для стримування курсу гривні і продав на міжбанку $11 млн. Проте Національний банк України не продавав валюту на міжбанку для стримування курсу гривні в середу, 25 березня, і отримав партію готівкового долара для підкріплення кас банків.

Також НБУ констатує, що попит населення на валюту в день становить 30-40 млн доларів.

Крім того, НБУ має намір провести черговий аукціон з обміну безготівкових доларів на готівку 30 березня.

Більше новин про: НБУ Нацбанк інфляція Карантин в Україні

НБУ має намір перерахувати майже 43 млн гривень до...
Долар продовжить зростати і завтра. Офіційний курс...
З такими темпами витрат резервів Нацбанку ми отрим...
Кличко робитиме "нальоти" на медустанови...
У Києві вже 55 хворих на коронавірус, перевіряють ще 32 підозри, - Кличко
За день в Україні 62 нових випадки коронавірусу, всього 218 хворих, - МОЗ
Новини
Кабмін хоче припинити фінансування патріотичного кіно 13:45
Хліб може подорожчати на 15% через зростання експорту пшениці 13:38
Кличко заявив, що ціна проїзду в транспорті по спецквитком залишається 8 гривень 13:35
В Австралії відбувається масове закриття регіональних газет на тлі пандемії 13:15
Гривня стрімко дешевшає. Курс НБУ на 30 березня 13:14
більше новин
"Нова пошта" передала 2-у партію медобладнання та засобів індивідуального захисту лікарнях Полтави 19:00
Ярославський дав пораду Кличку: немає VIP-клієнтів - не потрібні VIP-палати 00:35
Кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилася до 145, п'ять летальних 23:06 Інфографіка
Хабар. Фото: freepik
Коронавірус не перешкода. Проректора Держекоакадемії затримали за хабар 20:59
Незважаючи на спад епідемії коронавірусу в Італії, смертність в країні все ще висока 21:03
більше новин
Фінансування МВС Кабмін хоче збільшити на 9 млрд гривень 20:34
Коронавірус. Фото: pixabay
Від коронавірусу загинули вже 24 тис. осіб. Дані на 27 березня 08:22
Через карантин "Книжковий Арсенал" змінив дати фестивалю 21:02
МОЗ назвав категорію людей, які найчастіше хворіють на коронавірус. І це не пенсіонери 11:11
Кабмін пропонує збільшити дефіцит держбюджету майже в чотири рази, - депутат 10:21
більше новин
МОЗ назвав категорію людей, які найчастіше хворіють на коронавірус. І це не пенсіонери
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok