Карантин в Україні: як змінилася інфляція

Національний банк відзначає, що інфляція зберігається на низькому рівні.

Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб під час пресконференції, передають Українські Новини.

"Ситуація з інфляцією залишається спокійною. Зараз ми бачимо інфляцію нижче 3%", - сказав він.

За його словами, після повідомлень про зростання цін на продукти харчування в цьому необхідно розібратися Антимонопольному комітету.

"Треба розібратися, чи є у нього (зростання цін) економічні причини", - додав заступник голови НБУ.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ знову почав продавати валюту для стримування курсу гривні і продав на міжбанку $11 млн. Проте Національний банк України не продавав валюту на міжбанку для стримування курсу гривні в середу, 25 березня, і отримав партію готівкового долара для підкріплення кас банків.

Також НБУ констатує, що попит населення на валюту в день становить 30-40 млн доларів.

Крім того, НБУ має намір провести черговий аукціон з обміну безготівкових доларів на готівку 30 березня.