МВФ назвав умови, за яких може збільшити фінансування України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтвердив можливе збільшення фінансування України при прийнятті земельної реформи та закону про заборону повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам. Про це повідомила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георигева, передають Українські Новини. "На тижні, що минає, був досягнутий дуже хороший прогрес у переговорах з українською владою за новою угодою про розширене кредитування. Прийняття законів щодо поліпшення рамок банківської санації і щодо земельної реформи дозволить швидко просуватися вперед в остаточному визначенні параметрів нової угоди з ще більшим доступом (України до кредитів), ніж намічалося раніше", - йдеться в заяві Георгієвої. Вона не вказала суму можливого кредитування. Як повідомляли Українські Новини, МВФ прийме рішення по Україні в найближчі два тижні. Також генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала заявляє, що в разі продовження карантину до червня-липня зниження ВВП в Україні може досягти 9% при курсі 35 UAH\/USD.