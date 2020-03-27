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27 березня 2020, пʼятниця, 09:40 9
Економіка 2020-03-27T09:47:30+02:00
Українські Новини
МВФ назвав умови, за яких може збільшити фінансування України

МВФ назвав умови, за яких може збільшити фінансування України

Анна Рудык
МВФ, фінансування, земельна реформа, Кристаліна Георгієва
МВФ. Фото: focus.ua
МВФ. Фото: focus.ua

Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтвердив можливе збільшення фінансування України при прийнятті земельної реформи та закону про заборону повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Про це повідомила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георигева, передають Українські Новини.

"На тижні, що минає, був досягнутий дуже хороший прогрес у переговорах з українською владою за новою угодою про розширене кредитування. Прийняття законів щодо поліпшення рамок банківської санації і щодо земельної реформи дозволить швидко просуватися вперед в остаточному визначенні параметрів нової угоди з ще більшим доступом (України до кредитів), ніж намічалося раніше", - йдеться в заяві Георгієвої.

Вона не вказала суму можливого кредитування.

Як повідомляли Українські Новини, МВФ прийме рішення по Україні в найближчі два тижні.

Також генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала заявляє, що в разі продовження карантину до червня-липня зниження ВВП в Україні може досягти 9% при курсі 35 UAH/USD.

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