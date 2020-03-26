Лікарні переповнені хворими, а лікарі обирають, хто буде жити: як борються з коронавірусом в Іспанії

За останніми даними, Іспанія займає четверте місце в рейтингу смертності від коронавірусу. Влада ввела тотальний карантин, закликавши людей не виходити без потреби з дому. Головна лікарня Мадрида, яка складається з 17 будівель, стала "кладовищем" для кожної третьої людини. Люди вмирають в чергах, не чекаючи огляду медиків, а лікарі не встигають приділяти увагу всім, і вибірково оглядають хворих. Про це передає видання Bloomberg, посилаючись на лікаря Даніеля Бернабеу з лікарні Ла-Пас.

Зазначається, що в лікарні в одному відділенні днями одночасно перебувало 240 чоловік, які чекали прийому лікаря. Даніель Бернабеу розповів, що люди вмирають в залах очікування ще до огляду медиків, які не в змозі надати допомогу всім.

Як повідомляє медик, іспанським лікарям зараз доводиться обирати, кого рятувати і "хто буде жити, а хто помре".

Лікарі також не застраховані від захворювання. Увесь їх захист полягає в бавовняному халаті і масці. Їх закликають тримати метр дистанції з пацієнтами, але це неможливо.

Як зазначається, після того, як у Мадриді закрилися деякі похоронні служби, а в моргах не залишилося місця, тіла зберігаються на головній ковзанці.

Як повідомляли Українські Новини, незважаючи на критично складну ситуацію, в Іспанії вперше за тиждень знизилася смертність від коронавірусу.

Тим часом, в Індії твориться беззаконня: десятки тисяч туристів знаходяться у небезпеці через дискримінацію і звинувачення у поширенні вірусу, а влада заборонила людям виходити зі своїх будинків навіть при наявності вагомої причини.