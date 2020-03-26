НБУ знову почав продавати валюту для стримування курсу гривні і продав на міжбанку $11 млн

Національний банк, який вперше почав купувати валюту на міжбанку, продав на міжбанківському валютному ринку в четвер 11 млн доларів.Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини."Сьогодні Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку трохи менше 11 млн доларів. Це перша інтервенція з продажу валюти за останні три дні", - йдеться у ньому.У цілому, як вважають в НБУ, ринок виглядає значно спокійнішим, ніж під час спалаху коронавірусу на початку березня.Більшість угод сьогодні була в діапазоні 28,05-28,20 UAH\/USD.Міжнародні резерви України становлять близько 25 млрд доларів.Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у період з 10 по 23 березня включно продав на міжбанківському валютному ринку 2 069,6 млн доларів для утримання курсу гривні.24 і 25 березня НБУ не продавав валюту.Також НБУ констатує, що попит населення на валюту в день становить 30-40 млн доларів.Крім того, НБУ має намір провести черговий аукціон з обміну безготівкових доларів на готівку 30 березня.