НБУ знову почав продавати валюту для стримування курсу гривні і продав на міжбанку $11 млн

Національний банк, який вперше почав купувати валюту на міжбанку, продав на міжбанківському валютному ринку в четвер 11 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



"Сьогодні Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку трохи менше 11 млн доларів. Це перша інтервенція з продажу валюти за останні три дні", - йдеться у ньому.



У цілому, як вважають в НБУ, ринок виглядає значно спокійнішим, ніж під час спалаху коронавірусу на початку березня.



Більшість угод сьогодні була в діапазоні 28,05-28,20 UAH/USD.



Міжнародні резерви України становлять близько 25 млрд доларів.



Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у період з 10 по 23 березня включно продав на міжбанківському валютному ринку 2 069,6 млн доларів для утримання курсу гривні.



24 і 25 березня НБУ не продавав валюту.



Також НБУ констатує, що попит населення на валюту в день становить 30-40 млн доларів.



Крім того, НБУ має намір провести черговий аукціон з обміну безготівкових доларів на готівку 30 березня.