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  • НБУ знову почав продавати валюту для стримування курсу гривні і продав на міжбанку $11 млн
26 березня 2020, четвер, 19:52 3
Економіка 2020-03-26T20:45:02+02:00
Українські Новини
НБУ знову почав продавати валюту для стримування курсу гривні і продав на міжбанку $11 млн

НБУ знову почав продавати валюту для стримування курсу гривні і продав на міжбанку $11 млн

Валерия Драгомирова
НБУ, Міжбанк, Продаж валюти, долари
Валюта
Валюта

Національний банк, який вперше почав купувати валюту на міжбанку, продав на міжбанківському валютному ринку в четвер 11 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Сьогодні Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку трохи менше 11 млн доларів. Це перша інтервенція з продажу валюти за останні три дні", - йдеться у ньому.

У цілому, як вважають в НБУ, ринок виглядає значно спокійнішим, ніж під час спалаху коронавірусу на початку березня.

Більшість угод сьогодні була в діапазоні 28,05-28,20 UAH/USD.

Міжнародні резерви України становлять близько 25 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у період з 10 по 23 березня включно продав на міжбанківському валютному ринку 2 069,6 млн доларів для утримання курсу гривні.

24 і 25 березня НБУ не продавав валюту.

Також НБУ констатує, що попит населення на валюту в день становить 30-40 млн доларів.

Крім того, НБУ має намір провести черговий аукціон з обміну безготівкових доларів на готівку 30 березня.

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