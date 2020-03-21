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21 марта 2020, суббота, 09:21 154
Экономика 2020-03-21T09:21:01+02:00
Українські Новини
НБУ впервые начал покупать валюту на межбанке

НБУ впервые начал покупать валюту на межбанке

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Межбанк, девальвация курса гривны
Курс валют. Фото: pixabay.com
Курс валют. Фото: pixabay.com

В то время, как эксперт прогнозирует, что гривна упадет до 35 грн/долл. в случае продления коронавирусного карнатина до лета, Национальный банк продал на межбанке 150 млн долларов и купил 50 млн долларов в пятницу.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Торги на межбанковском валютном рынке открылись на уровне около 28 грн за доллар. На закрытии котировки упали до уровня около 27,5 грн за доллар. Национальный банк продавал валюту для сглаживания чрезмерных колебаний. Но удалось и выкупить часть этой валюты назад, когда тренд развернулся. Утром мы продали 150 млн долларов, а затем выкупили обратно 50 млн долларов", - говорится в нем.

В пятницу НБУ также провел вторую операцию по обмену наличного евро в безналичный для подкрепления касс банков.

Лишь два банка подали заявки на 6,2 млн евро при объявленном объеме в 200 млн евро.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в период с 10 по 19 марта включительно продал на межбанковском валютном рынке 1 920 млн долларов для удержания курса гривны.

Как сообщали Українські Новини, НБУ констатирует, что спрос населения на валюту в день составляет 30-40 млн долларов.

Ранее в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой.

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