В Ізраїлі на в'їзд і виїзд закрили туристичну столицю

В той час, як у Києві посилили карантинні заходи, і обмежили в'їзд, в Ізраїлі повністю на в'їзд і виїзд закрили місто Ейлат. Про це передає Yedioth News.

Наголошується, що курортне місто на в'їзд перекрите з обох сторін блокпостами на шосе 12 і 90.

В'їзд дозволяють лише місцевим жителям після перевірки на коронавірус. При цьому всі готелі в місті закриті, туристам в'їзд заборонений.

Як передають місцеві влади, такі заходи вжиті з метою обмежити потрапляння вірусу в місто, і зберегти звання туристичної столиці Ізраїлю.

Напередодні уряд ухвалив рішення про посилення карантинних заходів терміном на тиждень - до 1 квітня.

Зокрема, жителям заборонено відходити від будинку більш ніж на 100 метрів, таксі заборонено перевозити більше одного пасажира, а також скасовано всі масові зібрання та спортивні заняття.

Як повідомляли Українські Новини, президент держави Реувен Рівлін допомагає батькам відпочити на карантині, читаючи дітям казки-онлайн.

Крім того, ізраїльська розвідка в ході спецоперації закупила 100 тисяч тестів на коронавірус у країн Перської затоки.