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26 березня 2020, четвер, 17:29 16
Економіка 2020-03-26T18:15:02+02:00
Українські Новини
У цьому році місцеві проєкти можуть залишитися без державного фінансування

У цьому році місцеві проєкти можуть залишитися без державного фінансування

Оксана Соболь
Кабінет Міністрів, Держбюджет-2020, Мінрегіон, Витрати держбюджету, скорочення видатків
Бюджет
Бюджет

В ході перегляду бюджету на поточний рік Кабінет Міністрів попередньо пропонує Верховній Раді відмовитися від закладеної в бюджеті підтримки проєктів Державного фонду регіонального розвитку.

Про це йдеться у пропозиціях Кабміну, які обговорюються з керівництвом Ради і парламентських фракцій, текст яких мають Українські Новини.

Спочатку в бюджеті передбачалося 7,5 млрд гривень на проєкти Фонду регіонального розвитку, однак в документі у відповідному рядку програми фінансування не передбачено.

Також не передбачено виділення субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій (передбачалося 2 млрд гривень) і на підтримку розвитку об'єднаних територіальних громад (передбачалося 2,1 млрд гривень).

Крім того, попередньо розглядається можливість відмови від поповнення на 1,6 млрд гривень статутного капіталу державної установи "Фонд енергоефективності" та від фінансування програми доступного житла.

Фінансування Міністерства розвитку громад і територій можуть зменшити в 4 рази, або на 1,863 млрд гривень до 621,723 млн гривень.

При цьому витрати на апарат міністерства пропонується скоротити в 5,4 рази до 420,357 млн гривень.

Видатки Мінрегіону на загальнодержавні витрати і кредитування пропонується скоротити в 10,1 рази, або на 11,6 млрд гривень до 1,275 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін пропонує залишити без держпідтримки аграріїв.

Можливе скорочення фінансування культурної сфери та дорожнього будівництва.

При цьому голова Ради Разумков стверджує, що запропонований проєкт змін до бюджету не є остаточним.

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