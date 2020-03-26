Аграрии могут остаться без поддержки от государства

Кроме того, что Кабинет Министров предварительно предлагает Верховной Раде уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд гривен, он также предлагает отказаться от государственной программы финансовой помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2020 году. Об этом говорится в предложениях Кабмина, которые обсуждаются с руководством Рады и парламентских фракций, текстом которых располагают Українськi Новини. Согласно ему, в госбюджете больше не предусматривается выделение средств по направлению "финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей". Также не предусмотрены средства на формирование уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов. При этом предлагается сократить расходы на поддержку и продвижение экспорта в 13,8 раза до 3,3 млн гривен. Расходы государственного бюджета на 2020 (проект изменений) В целом финансирование Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагают уменьшить на 31,8% до 12,25 млрд гривен. По словам депутата Рады Алексея Гончаренко, этот законопроект официально не зарегистрирован. Как сообщали Українськi Новини, эксперты считают, что Украина не прывысит прошлогодний показатель урожая зерна в ближайшее время. Тем временем глава "Аграрного фонда" задекларировал 2 квартиры, земельный участок и 20 тыс. долларов наличными.