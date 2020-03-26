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  • В аптеках дефіцит, а в інтернеті за захмарною ціною: за скільки продають медичні маски в карантин
26 березня 2020, четвер, 14:52 19
Економіка 2020-03-26T17:00:03+02:00
Українські Новини
В аптеках дефіцит, а в інтернеті за захмарною ціною: за скільки продають медичні маски в карантин

В аптеках дефіцит, а в інтернеті за захмарною ціною: за скільки продають медичні маски в карантин

Анна Рудык
Маски, Коронавірус, коронавірус в Україні, медичні маски
Медична маска. Фото: pixabay
Медична маска. Фото: pixabay

В Україні з початком карантину з'явився величезний ажіотаж на дезінфектори, які стали дефіцитними і продаються в інтернеті тільки за завищеною в рази ціною, і медичні маски, які можна зробити своїми руками і не переплачувати. Українські Новини дізналися, чи реально купити медичні маски в аптеках і скільки доведеться віддати за них в онлайн-магазинах.

Так, у мережі аптек "Доброго дня" оператори повідомляють, що медичні маски відсутні, а в "Аптеці низьких цін" зазначили, що під час останньої поставки даних засобів захисту вони були розкуплені практично відразу. В даній мережі аптек продавали марлеві маски по 13 грн за штуку.

В аптеках В аптеках "Доброго дня" масок немає

Однак в Інтернеті, як і у випадку з антисептиками, пропозицій безліч масок. Але всі вони не медичні, а багаторазові. Багато продають навіть саморобні.

Почім продають маски в інтернетіЗа скільки продають маски в інтернеті

Захисні маски можна купити в Інтернеті за високою ціноюЗахисні маски можна купити в Інтернеті за високою ціною

Середня ціна на багаторазову маску в Інтернеті становить 30 гривень за штуку, але варто врахувати, більшість продавців відмовляється продавати маски в кількості не менше 5-10 штук. Тому, щоб закупитися масками для всієї родини, доведеться віддати кілька сотень гривень.

Різнокольорові медичні маскиРізнокольорові медичні маски

Також можна придбати медичні маски оптом, в такому випадку ціни вимірюються вже тисячами гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко розповів, у які аптеки Київ розподіляє маски і дезінфектори.

Крім того, в Києві злетіли ціни на продукти першої необхідності. Кличко закликав втрутитися АМКУ.

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