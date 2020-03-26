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26 березня 2020, четвер, 14:27 7
Фінанси 2020-03-26T14:45:02+02:00
Українські Новини
На індексацію пенсій і виплату пенсіонерам по 1000 гривень хочуть виділити 20 млрд

На індексацію пенсій і виплату пенсіонерам по 1000 гривень хочуть виділити 20 млрд

Сергій Жолобецький
Пенсіонери, індексація пенсій, Пенсійний фонд, Держбюджет, пенсія, виплата пенсіонерам, дотація
Для індексації пенсій та виплати по 1000 гривень необхідно 20 млрд
Для індексації пенсій та виплати по 1000 гривень необхідно 20 млрд

Тоді як ПФ заявив про необхідність змін у держбюджет для виплати пенсіонерам по 1 тис. гривень, Кабінет Міністрів попередньо пропонує Верховній Раді збільшити дотацію Пенсійному фонду з держбюджету на 19,681 млрд гривень до 192,3 млрд гривень

Про це йдеться пропозиції Кабміну, які обсждаются з керівництвом Ради і парламентських фракцій, текст якого мають Українські Новини.

У січні поточного року Кабінет Міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2020 рік з доходами в 448,6 млрд гривень і дотацією з державного бюджету на 172,6 млрд гривень.

Цим документом пропонується збільшити витрати на ПФ з 172,6 млрд гривень до 192,257599 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Пенсійний фонд заявляє, що для разової виплати по 1 тис. гривень пенсіонерам, які отримують пенсію менше 5 тис. гривень, необхідно внести зміни до держбюджету і бюджету фонду.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна обіцяє своєчасну виплату пенсій і автоматичне переоформлення соціальної допомоги.

2 березня колишній в той час прем'єр-міністром Олексій Гончарук повідомив, що рішення про індексацію пенсій ще не прийнята і знаходиться в стадії розробки.

Раніше ЗМІ повідомляли, що з березня буде проведена індексація пенсій в Україні.

Верховна Рада заборонила на період карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавирусной хвороби (COVID-19), і протягом 30 днів з дня його скасування нарахування і стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.

Раніше Верховна Рада віднесла юридичний факт запровадження Кабінетом Міністрів карантину до форс-мажорних обставин.

Заступник голови офісу Президента Юлія Ковалів повідомила, що індексація пенсій буде проведена за рахунок запозичень і скорочення витрат держбюджету.

 

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