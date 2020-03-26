На індексацію пенсій і виплату пенсіонерам по 1000 гривень хочуть виділити 20 млрд

Тоді як ПФ заявив про необхідність змін у держбюджет для виплати пенсіонерам по 1 тис. гривень, Кабінет Міністрів попередньо пропонує Верховній Раді збільшити дотацію Пенсійному фонду з держбюджету на 19,681 млрд гривень до 192,3 млрд гривень Про це йдеться пропозиції Кабміну, які обсждаются з керівництвом Ради і парламентських фракцій, текст якого мають Українські Новини. У січні поточного року Кабінет Міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2020 рік з доходами в 448,6 млрд гривень і дотацією з державного бюджету на 172,6 млрд гривень. Цим документом пропонується збільшити витрати на ПФ з 172,6 млрд гривень до 192,257599 млрд гривень. Як повідомляли Українські Новини, Пенсійний фонд заявляє, що для разової виплати по 1 тис. гривень пенсіонерам, які отримують пенсію менше 5 тис. гривень, необхідно внести зміни до держбюджету і бюджету фонду. Міністр соціальної політики Марина Лазебна обіцяє своєчасну виплату пенсій і автоматичне переоформлення соціальної допомоги. 2 березня колишній в той час прем'єр-міністром Олексій Гончарук повідомив, що рішення про індексацію пенсій ще не прийнята і знаходиться в стадії розробки. Раніше ЗМІ повідомляли, що з березня буде проведена індексація пенсій в Україні. Верховна Рада заборонила на період карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавирусной хвороби (COVID-19), і протягом 30 днів з дня його скасування нарахування і стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги. Раніше Верховна Рада віднесла юридичний факт запровадження Кабінетом Міністрів карантину до форс-мажорних обставин. Заступник голови офісу Президента Юлія Ковалів повідомила, що індексація пенсій буде проведена за рахунок запозичень і скорочення витрат держбюджету.