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  • Кабмін запропонував скоротити видатки держбюджету на проведення земельної реформи на 33%
26 березня 2020, четвер, 13:42 20
Економіка 2020-03-26T14:45:02+02:00
Українські Новини
Кабмін запропонував скоротити видатки держбюджету на проведення земельної реформи на 33%

Кабмін запропонував скоротити видатки держбюджету на проведення земельної реформи на 33%

Ольга Фандорина
Кабмін, Верховна Рада, Держбюджет, земельна реформа

Кабінет Міністрів попередньо пропонує Верховній Раді скоротити витрати державного бюджету на проведення земельної реформи на 33%, або на 25,08 млн гривень, до 50,899 млн гривень у 2020 році.

Про це йдеться в додатку до законопроєкту про зміни до державного бюджету на 2020 рік, оприлюдненому депутатом парламенту від фракції "Європейська солідарність" Олексієм Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Згідно з ним, також пропонується відмовитися від виділення коштів на проведення інвентаризації земель і оновлення картографічної основи.

При цьому планується скоротити витрати на протиепізоотичні заходи в 40,5 рази до 14,3 млн гривень.

Так, пропонується скоротити фінансування Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на 12% до 4,797 млрд гривень.

За словами Гончаренка, це законопроєкт запропонований Кабміном на розгляд керівництву Ради і фракцій і офіційно не зареєстрований.

Кабмін пропонує Раді зняти мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. При цьому іноземцям не будуть продавати землі України 5 років.

Тим часом прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступає проти надання права набувати землю на першому етапі земельної реформи тільки фізичним особам.

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