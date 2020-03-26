Кабмін запропонував скоротити видатки держбюджету на проведення земельної реформи на 33%

Кабінет Міністрів попередньо пропонує Верховній Раді скоротити витрати державного бюджету на проведення земельної реформи на 33%, або на 25,08 млн гривень, до 50,899 млн гривень у 2020 році.

Про це йдеться в додатку до законопроєкту про зміни до державного бюджету на 2020 рік, оприлюдненому депутатом парламенту від фракції "Європейська солідарність" Олексієм Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Згідно з ним, також пропонується відмовитися від виділення коштів на проведення інвентаризації земель і оновлення картографічної основи.

При цьому планується скоротити витрати на протиепізоотичні заходи в 40,5 рази до 14,3 млн гривень.

Так, пропонується скоротити фінансування Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на 12% до 4,797 млрд гривень.

За словами Гончаренка, це законопроєкт запропонований Кабміном на розгляд керівництву Ради і фракцій і офіційно не зареєстрований.

Кабмін пропонує Раді зняти мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. При цьому іноземцям не будуть продавати землі України 5 років.

Тим часом прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступає проти надання права набувати землю на першому етапі земельної реформи тільки фізичним особам.