В Україні перший випадок коронавірусу у військового

У Києві вже 40 випадків зараження коронавірусом, яким захворіли вже майже півмільйона людей по всьому світу. Про це під час брифінгу сьогодні, 26 березня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, за словами міського голови, всього кількість хворих коронавірусом збільшилася до 40 осіб.

"У столиці за минулий вечір і сьогоднішній ранок кількість людей, які захворіли коронавірусом, збільшилася до 40 осіб. Сьогодні ми отримали від державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України ще 6 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом. Захворіли: одна жінка 35 років і п'ятеро чоловіків у віці від 28 до 70 років. Четверо пацієнтів ізольовані в Олександрівську лікарню, один з пацієнтів перебуває вдома на самоізоляції. Один 70-річний військовослужбовець направлений у військовий госпіталь", - сказав Кличко.

Також він зазначив, що експрес-тестами і лабораторними дослідженнями протестовані 1 437 киян. А Київський міський лабораторний центр МОЗ України перевіряє на коронавірус ще понад 30 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, НАНУ буде виробляти вітчизняні тести на коронавірус.

Також в Україні вже відчувають перші вітчизняні тест-системи для діагностики коронавірусу.