Росія завтра припиняє авіасполучення з усіма країнами

Уряд доручив Росавіації з півночі 27 березня припинити регулярне і чартерне авіасполучення в той час як у Росії оголосили наступну тиждень неробочої із збереженням заробітної плати. Про це повідомляється на сайті російського Кабміну.

Мова йде про рейси з Росії в інші країни і назад. Винятком стануть польоти, пов'язані з вивезенням росіян з-за кордону на батьківщину у зв'язку з поширенням коронавіруса. Обмеження також не торкнуться рейсів, що здійснюються за окремими рішеннями уряду.

До 27 березня МЗС повинен сформувати списки російських громадян, які планують повернутися в країну. Росіянам, які не можуть потрапити в країну через обмежувальні заходи інших держав, рекомендовано забезпечити своє перебування там і врахувати, що після повернення в Росію їм потрібно буде витримати двотижневий карантин. В аеропортах рекомендовано тестувати на коронавірус всіх прибувають в країну, після чого їм необхідно видати постанову про обов'язкову самоізоляції.

У Росії кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 за минулу добу збільшилася на 163 - до 658, повідомила віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова.

Як повідомляли Українські Новини, Путін в костюмі Хайзенберга розсмішив соцмережі: найкращі меми та фотожаби. Раніше в аннексированном Криму підтвердили ще 6 випадків коронавіруса. Крім того, за даними розвідки, в "ЛНР/ДНР" приховують інформацію про коронавірус.