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24 марта 2020, вторник, 19:57 101
Общество 2020-03-24T19:57:52+02:00
Українські Новини
Путин в костюме Хайзенберга рассмешил соцсети: лучшие мемы и фотожабы

Путин в костюме Хайзенберга рассмешил соцсети: лучшие мемы и фотожабы

Ольга Фандорина
Москва, Россия, Коронавирус, фотожабы, Реакция соцсетей, мемы, Владимир Путин

24 марта президент России Владимир Путин приехал в больницу в Коммунарке, которая стала московским центром приема людей с заражением коронавирусом или с подозрением на него. Президент осмотрел комплекс и встретился с главврачом Денисом Проценко.

Перед тем, как пройти к пациентам, Путин переоделся: сначала в спортивный костюм, а после надел сверху защитный — желтого цвета. Остальные сотрудники были в белом. Фото Путина в защитном костюме в соцсетях оно сразу же разошлось на шутки: пользователи придумывали абсурдные ситуации, подходящие под снимок, а также вспомнили про сериал "Во все тяжкие", "Чернобыль", телепузиков и Пикачу. 

А тем временем, вирусные шутки о коронавирусе скрашивают карантинные будни украинцев.

А также чтобы не заскучать, есть подборка сериалов, которые можно посмотреть на карантине.

Пока самые крупные сети кинотеатров в Киеве закрылись, можно соскучиться по интересным фильмам. Но многие киноленты можно смотреть онлайн у себя дома.

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