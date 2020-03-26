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26 березня 2020, четвер, 10:50 30
Економіка 2020-03-26T13:00:03+02:00
Українські Новини
Рубль почав падати. Курс російської нацвалюти на 26 березня

Рубль почав падати. Курс російської нацвалюти на 26 березня

Анна Рудык
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Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

В той час, як долар і євро знову підскочили, у четвер, 26 березня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 24 березня, знизився на 2 копійки до 3,08 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу підвищився на 4 копійки і становить 3,68 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 26 березня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,08 3,68
Максимальний 3,42 4,00
Мінімальний 2,44 3,46

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 25 березня на 9,09 коп. до 28,4368 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 14,62 коп. до 27,7539 UAH/USD.

Також курс долара вдарить по цінах. Найбільше подорожчають ліки, причому не тільки привізні, але й українського виробництва.

А попит населення на валюту в день становить 30-40 млн доларів.

Раніше банкіри розповіли, чого очікувати на валютному ринку України. Банкіри вважають, що зараз курс гривні уперся в свою стелю 28 грн/$. Наступний психологічний рівень — 30 грн/$.

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