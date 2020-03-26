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26 марта 2020, четверг, 10:25 1083
Экономика 2020-03-26T10:25:40+02:00
Українські Новини
Доллар и евро взлетели почти на 15 копеек. Курс валют на четверг

Доллар и евро взлетели почти на 15 копеек. Курс валют на четверг

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В то время, как НБУ понизил курс гривны, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 25 марта на 9,09 коп. до 28,4368 UAH/USD, курс покупки – повысился на 14,62 коп. до 27,7539 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 14,62 коп. до 29,6603 UAH/EUR, курс продажи повысился на 17,82 коп. до 30,7048 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,7539 28,4368 29,6603 30,7048 3,08 3,68
Максимальный 28,0000 29,5000 30,3000 31,5000 3,42 4,00
Минимальный 27,4000 28,1200 28,8500 30,1500 2,44 3,46

Как сообщали Українські Новини, курс доллара ударит по ценам. Больше всего подорожают лекарства, причем не только привозные, но и украинского производства.


Также банкиры рассказали, чего ожидать на валютном рынке Украины. Банкиры считают, что сейчас курс гривны уперся в свой потолок 28 грн/$. Следующий психологический уровень — 30 грн/$.

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