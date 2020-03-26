Доллар и евро взлетели почти на 15 копеек. Курс валют на четверг

В то время, как НБУ понизил курс гривны, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 25 марта на 9,09 коп. до 28,4368 UAH/USD, курс покупки – повысился на 14,62 коп. до 27,7539 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 14,62 коп. до 29,6603 UAH/EUR, курс продажи повысился на 17,82 коп. до 30,7048 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,7539 28,4368 29,6603 30,7048 3,08 3,68 Максимальный 28,0000 29,5000 30,3000 31,5000 3,42 4,00 Минимальный 27,4000 28,1200 28,8500 30,1500 2,44 3,46

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