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26 березня 2020, четвер, 09:57 9
Економіка 2020-03-26T10:41:43+02:00
Українські Новини
Fitch погіршив прогноз для українських банків через коронавірус

Fitch погіршив прогноз для українських банків через коронавірус

Ольга Фандорина
НБУ, Fitch, Fitch Ratings, Фінансова криза

Міжнародне рейтингове агентство Fitch погіршило прогноз для українських банків через вплив коронавіруса, після того як у НБУ розповіли, що буде з економікою світу і України в разі тривалого поширення коронавіруса.

Про це йдеться у повідомленні агентства, передають Українські Новини.

"Економічний тиск, викликане поширенням коронавіруса і зниженням цін на нафту, негативно впливає на кредити банків і може привести до негативних рейтингових дій", - йдеться в ньому.

Наголошується, що агентство змінило прогноз по банківському сектору на негативний для семи з восьми ринків, а саме: Росії, України, Казахстану, Вірменії, Азербайджану, Білорусі та Грузії.

За даними агенства, ступінь тиску на банки буде залежати від ступеня і тривалості економічного спаду, конкретних ризиків для національної економіки та зовнішніх фінансів (від зниження цін на нафту, доходів від туризму або грошових переказів), заходів національних органів влади та окремих банків, бізнес-профілі, ризики і фінансові показники яких йдуть на спад.

Також в агетнстве підкреслили, що банки з рейтингом "B" зазвичай мають більш високий допуск на знецінення фінансових показників, ніж банки в діапазонах "BB" і "BBB".

Якість корпоративних активів у регіоні знизиться із-за зниження економічної активності і високої доларизації кредитів, оскільки обмінні курси опиняються під тиском.

Раніше Українські Новини писали про те, що долар в обмінниках панічно зростає четвертий тиждень поспіль. Також наголошується, що дефіцит готівкового долара пов'язаний з відміною авіасполучення з США.

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