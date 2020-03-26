Fitch погіршив прогноз для українських банків через коронавірус

Міжнародне рейтингове агентство Fitch погіршило прогноз для українських банків через вплив коронавіруса, після того як у НБУ розповіли, що буде з економікою світу і України в разі тривалого поширення коронавіруса.

Про це йдеться у повідомленні агентства, передають Українські Новини.

"Економічний тиск, викликане поширенням коронавіруса і зниженням цін на нафту, негативно впливає на кредити банків і може привести до негативних рейтингових дій", - йдеться в ньому.

Наголошується, що агентство змінило прогноз по банківському сектору на негативний для семи з восьми ринків, а саме: Росії, України, Казахстану, Вірменії, Азербайджану, Білорусі та Грузії.

За даними агенства, ступінь тиску на банки буде залежати від ступеня і тривалості економічного спаду, конкретних ризиків для національної економіки та зовнішніх фінансів (від зниження цін на нафту, доходів від туризму або грошових переказів), заходів національних органів влади та окремих банків, бізнес-профілі, ризики і фінансові показники яких йдуть на спад.

Також в агетнстве підкреслили, що банки з рейтингом "B" зазвичай мають більш високий допуск на знецінення фінансових показників, ніж банки в діапазонах "BB" і "BBB".

Якість корпоративних активів у регіоні знизиться із-за зниження економічної активності і високої доларизації кредитів, оскільки обмінні курси опиняються під тиском.

Раніше Українські Новини писали про те, що долар в обмінниках панічно зростає четвертий тиждень поспіль. Також наголошується, що дефіцит готівкового долара пов'язаний з відміною авіасполучення з США.