В Україні зафіксовано 156 випадків зараження коронавірусом і 1124 повідомлення про підозру, - МОЗ

В той час, як у світі коронавірусом захворіли понад 156 тисяч чоловік, в Україні станом на 10:00 зафіксували 156 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я України.

"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нових випадків", - йдеться в повідомленні.

Коронавірус виявили в таких областях:

Вінницька область - 1 випадок;

Волинська область - 2 випадки;

Дніпропетровська область - 2 випадки;

Донецька область - 1 випадок;

Запорізька область - 7 випадків;

Житомирська область - 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область - 16 (2 летальних) випадків;

р. Київ - 34 випадки;

Київська область - 24 випадки;

Львівська область - 2 випадки;

Луганська область - 1 випадок;

Одеська область - 4 випадки;

Тернопільська область - 15 випадків (1 летальний;

Херсонська область - 1 випадок;

Чернівецька область - 42 (1 летальний) випадки;

Черкаська область - 2 випадки.

Станом на ранок 26 березня 2020 до Центру надійшло 183 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19.

Як захиститися від коронавірусу:

уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра;

не торкайтеся обличчя, в тому числі очей, носа і рота;

термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;

у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, у Тернопільській області 15 осіб захворіли коронавірусом, з них четверо - лікарі.

Раніше повідомлялося про те, що дівчина з Ірпеня, яка захворіла коронавірусом, народила здорового хлопчика.