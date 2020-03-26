В Україні зафіксовано 156 випадків зараження коронавірусом і 1124 повідомлення про підозру, - МОЗ

В той час, як у світі коронавірусом захворіли понад 156 тисяч чоловік, в Україні станом на 10:00 зафіксували 156 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я України. "За даними ЦГЗ, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нових випадків", - йдеться в повідомленні. Коронавірус виявили в таких областях: Вінницька область - 1 випадок; Волинська область - 2 випадки; Дніпропетровська область - 2 випадки; Донецька область - 1 випадок; Запорізька область - 7 випадків; Житомирська область - 2 (1 летальний) випадки; Івано-Франківська область - 16 (2 летальних) випадків; р. Київ - 34 випадки; Київська область - 24 випадки; Львівська область - 2 випадки; Луганська область - 1 випадок; Одеська область - 4 випадки; Тернопільська область - 15 випадків (1 летальний; Херсонська область - 1 випадок; Чернівецька область - 42 (1 летальний) випадки; Черкаська область - 2 випадки. Станом на ранок 26 березня 2020 до Центру надійшло 183 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19. Як захиститися від коронавірусу: уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра; не торкайтеся обличчя, в тому числі очей, носа і рота; термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця; у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як повідомляли Українські Новини, у Тернопільській області 15 осіб захворіли коронавірусом, з них четверо - лікарі. Раніше повідомлялося про те, що дівчина з Ірпеня, яка захворіла коронавірусом, народила здорового хлопчика.