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26 березня 2020, четвер, 10:44 23
Медицина 2020-03-26T10:44:23+02:00
Українські Новини
В Україні зафіксовано 156 випадків зараження коронавірусом і 1124 повідомлення про підозру, - МОЗ

В Україні зафіксовано 156 випадків зараження коронавірусом і 1124 повідомлення про підозру, - МОЗ

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Профілактика коронавірусу, статистика коронавірусу, Зараження коронавірусом
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

В той час, як у світі коронавірусом захворіли понад 156 тисяч чоловік, в Україні станом на 10:00 зафіксували 156 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я України.

"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нових випадків", - йдеться в повідомленні.

Коронавірус виявили в таких областях:

  • Вінницька область - 1 випадок;
  • Волинська область - 2 випадки;
  • Дніпропетровська область - 2 випадки;
  • Донецька область - 1 випадок;
  • Запорізька область - 7 випадків;
  • Житомирська область - 2 (1 летальний) випадки;
  • Івано-Франківська область - 16 (2 летальних) випадків;
  • р. Київ - 34 випадки;
  • Київська область - 24 випадки;
  • Львівська область - 2 випадки;
  • Луганська область - 1 випадок;
  • Одеська область - 4 випадки;
  • Тернопільська область - 15 випадків (1 летальний;
  • Херсонська область - 1 випадок;
  • Чернівецька область - 42 (1 летальний) випадки;
  • Черкаська область - 2 випадки.

Станом на ранок 26 березня 2020 до Центру надійшло 183 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19.

Як захиститися від коронавірусу:

  • уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра;
  • не торкайтеся обличчя, в тому числі очей, носа і рота;
  • термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;
  • у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, у Тернопільській області 15 осіб захворіли коронавірусом, з них четверо - лікарі.

Раніше повідомлялося про те, що дівчина з Ірпеня, яка захворіла коронавірусом, народила здорового хлопчика.

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В Україні зафіксовано 156 випадків зараження коронавірусом і 1124 повідомлення про підозру, - МОЗ
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