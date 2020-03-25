У Сумській області померла жінка, у якої діагностували коронавірус

Хвора на коронавірус в Конотопі (Сумська область) жінка померла. Про це йдеться в повідомленні на сайті Сумської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Жінка, мешканка Конотопського району, у якої сьогодні експрес-тест на COVID-19 дав позитивний результат, померла в Конотопській центральній районній лікарні", - сказано в ньому.

Відзначається, що причини смерті жінки встановлюються, оскільки результати експрес-тесту є попередніми і не є підставою встановлення остаточного діагнозу.

Лише після проведення лабораторного дослідження можна буде говорити про причини смерті.

Аналізи направлені в Сумський обласний лабораторний центр.

Як захиститися від коронавірусу:

самоізолюватися і уникати контакту з людьми з симптомами ГРВІ, дотримуватися мінімальної дистанції - 1,5 метра;

не торкатися обличчя, особливо очей, носа та рота;

продукти термічно обробляти – не вживати сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця;

негайно звернутися до свого сімейного лікаря по телефону в разі появи перших симптомів ГРВІ.

Як захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, у Херсонській області був зафіксований перший випадок захворювання коронавірусом.

Також 25 березня в Тернопільській області зафіксували першу смерть від коронавірусу.

Раніше повідомлялося про те, що в світі коронавірусом заразилося більше 400 тисяч чоловік.