підписатися на розсилку
27.6 28.25
29.75 30.77
˟
25 березня 2020, середа, 23:31 353
Суспільство 2020-03-26T17:00:08+02:00
Українські Новини
У Сумській області померла жінка, у якої діагностували коронавірус

У Сумській області померла жінка, у якої діагностували коронавірус

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Смерть від коронавірусу, Смерть від коронавірусу в Україні
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Хвора на коронавірус в Конотопі (Сумська область) жінка померла. Про це йдеться в повідомленні на сайті Сумської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Жінка, мешканка Конотопського району, у якої сьогодні експрес-тест на COVID-19 дав позитивний результат, померла в Конотопській центральній районній лікарні", - сказано в ньому.

Відзначається, що причини смерті жінки встановлюються, оскільки результати експрес-тесту є попередніми і не є підставою встановлення остаточного діагнозу.

Лише після проведення лабораторного дослідження можна буде говорити про причини смерті.

Аналізи направлені в Сумський обласний лабораторний центр.

Як захиститися від коронавірусу:

  • самоізолюватися і уникати контакту з людьми з симптомами ГРВІ, дотримуватися мінімальної дистанції - 1,5 метра;
  • не торкатися обличчя, особливо очей, носа та рота;
  • продукти термічно обробляти – не вживати сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця;
  • негайно звернутися до свого сімейного лікаря по телефону в разі появи перших симптомів ГРВІ.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'яЯк захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, у Херсонській області був зафіксований перший випадок захворювання коронавірусом.

Також 25 березня в Тернопільській області зафіксували першу смерть від коронавірусу.

Раніше повідомлялося про те, що в світі коронавірусом заразилося більше 400 тисяч чоловік.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Смерть від коронавірусу Смерть від коронавірусу в Україні

В Івано-Франківській області у поліцейського підтв...
З 25 хворих на коронавірус в Київській області най...
Першу смерть від коронавірусу зафіксували в Естоні...
Кількість хворих на коронавірус в Україні збільшил...
В Україні перший випадок коронавірусу у військового
Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві СБУ
Новини
Першою людиною з коронавірусом в Ухані стала жінка, яка продала креветки 16:54
В Івано-Франківській області у поліцейського підтвердили коронавірус 16:44
З 25 хворих на коронавірус в Київській області найбільше жителів Обухівського району 16:37
СЕС ДТЕК витісняють традиційні електростанції на ринку електроенергії, - Герус 16:30
Від коронавірусу в Італії одужав 101-річний чоловік 16:23
більше новин
Чернігівщина увійшла до переліку шести кращих областей за динамікою соціально-економічного розвитку, - Голова Чернігівської ОДА Прокопенко 13:03 Інфографіка
Кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилася до 145, п'ять летальних 23:06 Інфографіка
Школа. Фото: pexels
МОН проводить брифінг про зміни навчального процесу та перенесення ЗНО через карантин: онлайн-трансляція 12:10
В УГКЦ розповіли, як можуть проходити служби на Великдень і Вербну неділю 18:21
Депутат "Слуги народу" виступив проти законопроєкту про банківську діяльність, - ЗМІ 10:35
більше новин
Чернігівщина увійшла до переліку шести кращих областей за динамікою соціально-економічного розвитку, - Голова Чернігівської ОДА Прокопенко 13:03 Інфографіка
"Дарниця" готова виробляти препарати для боротьби з коронавірусом 08:31
Які права мають пасажири, рейси яких скасували через коронавірус. Роз'яснення Єврокомісії 09:16
Увірвався арктичний холод і вітри: оголошено перший рівень небезпеки 09:33
Медикам ввели погодинну оплату за лікування хворих Covid-19 19:20
більше новин
Вступну кампанію можуть перенести на жовтень через перенесене ЗНО-2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok