В Херсонской области зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом, - губернатор Гусев

В то время, как в Сумской области умерла женщина, у которой два экспресс-теста показали корнавирус, Херсонской области зафиксирован первый лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев, передают Українськi Новини.

"Только что получили первый лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции на Херсонщине", - написал он.

Пациентка в удовлетворительном состоянии, она находится в больнице под постоянным наблюдением медиков.

Семья заболевшей женщины находится на самоизоляции, также под наблюдением врачей.

Гусев отметил, что на данный момент в экстренном режиме проходит заседание областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщали Українськi Новини, количество зараженных коронавирусом перевалило за 400 тысяч по всему миру.

Ранее сообщалось от том, что в Тернопольской области зафиксировали первую смерть от коронавируса.