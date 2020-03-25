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25 марта 2020, среда, 18:50 82
Общество 2020-03-25T18:51:44+02:00
Українські Новини
Первый случай коронавируса подтвердили в Сумской области

Первый случай коронавируса подтвердили в Сумской области

Таня Войтюк
Сумская область, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус у украинцев
Коронавирус подтвердили в Сумской области. Фото: TUT.BY
Коронавирус подтвердили в Сумской области. Фото: TUT.BY

В то время как в Киеве подтвердили три новых случая заражения коронавирусом, в городе Конотоп Сумской области был зафиксирован первый случай заражения Сovid-19 в области. Об этом сообщает мэр города Артем Семенихин в Facebook.

Согласно сообщению, женщине, у которой диагностировали коронавирус, сделали два экспресс-теста. Они оба показали положительный результат. Ее анализы направлены на подтверждение в сумскую лабораторию.

"В Конотопе только что диагностировали первый случай заболевания на коронавирус. Женщина 76 лет из села Казацкого Конотопского района. На данный момент находится в реанимации ЦРБ. Принимаем все необходимые меры. Человек в сознании и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - написал мер.

Как не заразиться:

  • мыть руки;
  • не трогать лицо;
  • использовать антисептик;
  • терпмически обрабатывать продукты питания;
  • держать дистанцию;
  • использовать средства защиты в виде одноразовых перчаток.

Как сообщали Українські Новини, заразиться коронавирусом можно не только на улице, но и у себя дома.

Также Супрун рассказала, что сидеть в запертой квартире - опасно для психического здоровья.

Тем временем в Украине продлили общенациональный карантин до 24 апреля.

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