Кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилася до 145, п'ять летальних

В Україні 25 березня станом на 22:30 підтверджено 145 випадків зараження коронавірусом COVID-19, а в світі коронавірусом захворіло більше 400 тис. осіб. За добу виявлено 32 нових випадки. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України. "За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 145 випадків COVID-19. Протягом дня підтверджено 32 нових випадків", - йдеться в повідомленні. З 145 випадків зараження коронавірусом 5 летальних, а один пацієнт вже видужав. Випадки виявлено: Вінницька обл. - 1 протягом доби; Волинська обл. - 2, з них 1 протягом останніх діб; Дніпропетровська обл. - 2; Донецька обл. - 1; Житомирська обл. - 2 (1 летальний) Запорізька обл. - 7, з них 5 протягом доби; Івано-Франківська обл. - 16, з них 11 протягом доби (2 летальних) Київ - 34, з них 3 протягом доби; Київська обл. - 24, з них 2 протягом доби; Луганська обл. - 1 протягом доби; Львівська обл. - 2; Одеська обл. - 4, з них 3 протягом доби; Тернопільська обл. - 8, з яких 4 за останню добу (1 летальний) Херсонська обл. - 1 протягом доби; Черкаська обл. - 2, з них 1 протягом доби; Чернівецька обл. - 38 (1 летальний), 1 підтверджено протягом останніх діб. Тим часом, Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що 5 летальний випадок зафіксували в Івано-Франківській області. Померла жінка, яка 23 березня разом з чоловіком надійшла до лікарні з підозрою на коронавірусну інфекцію. Вона довго займалася самолікуванням і пізно звернулася до лікарів. Коронавірус COVID-19 у неї був лабораторно підтверджений вже після смерті. Її чоловік поки ще перебуває в лікарні, його стан середнього ступеня тяжкості. Як захистити себе від коронавіруса: уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра; не торкайтеся до обличчя, в тому числі до очей, носа і рота; термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця; у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як захиститися від Covid-19. Інфографіка: Центр громадського здоров'я Як повідомляли Українські Новини, хвора коронавірусом мешканка Ірпеня народила здорового хлопчика. Також 25 березня від коронавірусу померла жінка з Сумської області і чоловік з Тернопільської.