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25 березня 2020, середа, 23:06 45 Інфографіка
Медицина 2020-03-25T23:56:08+02:00
Українські Новини
Кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилася до 145, п'ять летальних

Кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилася до 145, п'ять летальних

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Профілактика коронавірусу, Смерть від коронавірусу в Україні, Зараження коронавірусом
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

В Україні 25 березня станом на 22:30 підтверджено 145 випадків зараження коронавірусом COVID-19, а в світі коронавірусом захворіло більше 400 тис. осіб. За добу виявлено 32 нових випадки. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.

"За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 145 випадків COVID-19. Протягом дня підтверджено 32 нових випадків", - йдеться в повідомленні.

З 145 випадків зараження коронавірусом 5 летальних, а один пацієнт вже видужав.

Випадки виявлено:

  • Вінницька обл. - 1 протягом доби;
  • Волинська обл. - 2, з них 1 протягом останніх діб;
  • Дніпропетровська обл. - 2;
  • Донецька обл. - 1;
  • Житомирська обл. - 2 (1 летальний)
  • Запорізька обл. - 7, з них 5 протягом доби;
  • Івано-Франківська обл. - 16, з них 11 протягом доби (2 летальних)
  • Київ - 34, з них 3 протягом доби;
  • Київська обл. - 24, з них 2 протягом доби;
  • Луганська обл. - 1 протягом доби;
  • Львівська обл. - 2;
  • Одеська обл. - 4, з них 3 протягом доби;
  • Тернопільська обл. - 8, з яких 4 за останню добу (1 летальний)
  • Херсонська обл. - 1 протягом доби;
  • Черкаська обл. - 2, з них 1 протягом доби;
  • Чернівецька обл. - 38 (1 летальний), 1 підтверджено протягом останніх діб.

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що 5 летальний випадок зафіксували в Івано-Франківській області. Померла жінка, яка 23 березня разом з чоловіком надійшла до лікарні з підозрою на коронавірусну інфекцію. Вона довго займалася самолікуванням і пізно звернулася до лікарів.

Коронавірус COVID-19 у неї був лабораторно підтверджений вже після смерті.

Її чоловік поки ще перебуває в лікарні, його стан середнього ступеня тяжкості.

Як захистити себе від коронавіруса:

  • уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра;
  • не торкайтеся до обличчя, в тому числі до очей, носа і рота;
  • термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;
  • у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від Covid-19. Інфографіка: Центр громадського здоров'яЯк захиститися від Covid-19. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, хвора коронавірусом мешканка Ірпеня народила здорового хлопчика.

Також 25 березня від коронавірусу померла жінка з Сумської області і чоловік з Тернопільської.

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