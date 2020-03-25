Кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилася до 145, п'ять летальних

В Україні 25 березня станом на 22:30 підтверджено 145 випадків зараження коронавірусом COVID-19, а в світі коронавірусом захворіло більше 400 тис. осіб. За добу виявлено 32 нових випадки. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.

"За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 145 випадків COVID-19. Протягом дня підтверджено 32 нових випадків", - йдеться в повідомленні.

З 145 випадків зараження коронавірусом 5 летальних, а один пацієнт вже видужав.

Випадки виявлено:

Вінницька обл. - 1 протягом доби;

Волинська обл. - 2, з них 1 протягом останніх діб;

Дніпропетровська обл. - 2;

Донецька обл. - 1;

Житомирська обл. - 2 (1 летальний)

Запорізька обл. - 7, з них 5 протягом доби;

Івано-Франківська обл. - 16, з них 11 протягом доби (2 летальних)

Київ - 34, з них 3 протягом доби;

Київська обл. - 24, з них 2 протягом доби;

Луганська обл. - 1 протягом доби;

Львівська обл. - 2;

Одеська обл. - 4, з них 3 протягом доби;

Тернопільська обл. - 8, з яких 4 за останню добу (1 летальний)

Херсонська обл. - 1 протягом доби;

Черкаська обл. - 2, з них 1 протягом доби;

Чернівецька обл. - 38 (1 летальний), 1 підтверджено протягом останніх діб.

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що 5 летальний випадок зафіксували в Івано-Франківській області. Померла жінка, яка 23 березня разом з чоловіком надійшла до лікарні з підозрою на коронавірусну інфекцію. Вона довго займалася самолікуванням і пізно звернулася до лікарів.

Коронавірус COVID-19 у неї був лабораторно підтверджений вже після смерті.

Її чоловік поки ще перебуває в лікарні, його стан середнього ступеня тяжкості.

Як захистити себе від коронавіруса:

уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра;

не торкайтеся до обличчя, в тому числі до очей, носа і рота;

термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;

у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від Covid-19. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, хвора коронавірусом мешканка Ірпеня народила здорового хлопчика.

Також 25 березня від коронавірусу померла жінка з Сумської області і чоловік з Тернопільської.